Reforma laboral 2026 Foto: Foto generada con IA

La reforma laboral aprobada recientemente por el Congreso introdujo una serie de modificaciones que impactarán de manera directa en la organización del trabajo, los costos empresariales y los derechos de los trabajadores del sector privado. Los cambios abarcan vacaciones, jornada laboral, indemnizaciones y nuevas reglas para la compensación de horas, entre otros puntos relevantes. Estas disposiciones buscan modernizar el sistema laboral, reducir la litigiosidad y fomentar la formalización del empleo, según la documentación oficial y los análisis difundidos por medios especializados.

Nuevas reglas para las vacaciones

Uno de los aspectos centrales de la reforma es la reorganización del régimen de vacaciones. Aunque se mantiene el período tradicional para otorgarlas —entre octubre y abril—, ahora empleadores y trabajadores podrán pactar su disfrute fuera de esa ventana temporal. Además, se habilita el fraccionamiento del período vacacional siempre que cada tramo sea de al menos siete días consecutivos, lo que otorga mayor flexibilidad a ambas partes a la hora de planificar descansos.

Esta posibilidad resulta especialmente útil para sectores donde la demanda laboral es estacional o donde el receso prolongado de personal puede afectar la operatoria de las empresas. La reforma también ratifica la necesidad de garantizar que cada empleado pueda gozar, al menos una vez cada tres años, de un período vacacional durante la temporada de verano, según versiones anteriores del proyecto que se mantuvieron en la legislación final.

Debate en el Senado por la reforma laboral. Foto: NA

Banco de horas: una herramienta clave para la flexibilidad

Otro cambio significativo es la incorporación del banco de horas. Este nuevo mecanismo permitirá que las horas extraordinarias puedan compensarse con días libres en lugar de pagarse, siempre dentro de los límites legales de jornada y descansos. La modalidad podrá implementarse mediante acuerdos escritos entre empresa y trabajador, y apunta a modernizar la organización del trabajo en actividades con demandas fluctuantes.

En combinación con las nuevas disposiciones sobre vacaciones, el banco de horas se presenta como uno de los instrumentos más relevantes para la reorganización del tiempo laboral, permitiendo adaptarse a necesidades estacionales o picos de actividad sin elevar los costos por horas extras.

Indemnizaciones: cambios en la base de cálculo

La reforma también redefine el esquema indemnizatorio. El cálculo por despido sin causa ahora se realizará únicamente sobre la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como aguinaldo, vacaciones o premios variables. Esta medida reduce la base de cálculo y, en consecuencia, el costo de desvinculación para las empresas. Además, se fija un nuevo mecanismo de actualización de créditos laborales basado en el Índice de Precios al Consumidor más un 3% anual.

En paralelo, se creó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes empresariales, que servirá para cubrir indemnizaciones y aliviar el impacto financiero de las desvinculaciones, especialmente en las MiPyMEs. Este fondo reemplaza, en algunos casos, a esquemas tradicionales de pago directo por parte del empleador.

Qué cambia con la reforma laboral Foto: X

Un nuevo escenario para el empleo privado

Con estos cambios, la reforma laboral 2026 marca un giro hacia un esquema más flexible y orientado a reducir costos regulatorios. Mientras sindicatos y sectores opositores plantean cuestionamientos, el Gobierno sostiene que la nueva ley moderniza relaciones laborales que llevaban décadas sin actualizarse. Lo cierto es que empleadores y trabajadores deberán adaptarse a un marco legal renovado que impactará en la organización diaria del trabajo.