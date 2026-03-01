Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 en el Congreso. Foto: Reuters

Javier Milei abrirá el periodo de sesiones ordinarias del Congreso este domingo 1° de marzo. El presidente brindará un discurso que se estime que dure alrededor de 40 minutos y lo hará en el marco de los triunfos legislativos que obtuvo el Gobierno durante las sesiones extraordinarias de febrero 2026, ya que se aprobaron todos los proyectos de ley impulsados por el oficialismo.

La Reforma Laboral, el Régimen Penal Juvenil, el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea y la Ley de Glaciares -falta que pase a Diputados- fueron los proyectos de ley que aprobó el Congreso. Javier Milei y todo el Ejecutivo planteó que este 2026 será el año “más reformista”, dado que tienen la intención de continuar con una intensa agenda legislativa tras el batacazo en extraordinarias.

Javier Milei exigió que Hamás libere a los rehenes. Foto: NA.

A qué hora hablará Javier Milei este 1° de marzo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso

El periodo ordinario comenzará este 1° de marzo: el presidente hablará para profundizar su modelo económico y presentará un paquete de leyes para el ciclo legislativo de 2026. El discurso de Milei comenzará a las 21 con la presencia del Gabinete, gobernadores, integrantes del Poder Judicial, legisladores, militantes e invitados especiales

El oficialismo montará un atril dentro del recinto de la Cámara de Diputados para la intervención de Milei y será la primera vez que el mandatario llega con un respaldo parlamentario sólido, entre legisladores propios y aliados. El discurso repasará el estado del país según la mirada del Gobierno e incorporará definiciones económicas sobre las metas de la gestión.

Sesiones ordinarias del Congreso: la proyección del Gobierno para 2026

Desde el entorno más cercano del Gobierno adelantaron que “la idea es ser muy ambiciosos en la cantidad de reformas que se van a trabajar este año”. La agenda legislativa prevista para este 2026 contempla la iniciativa vinculada a la Ley de Glaciares y el esquema de financiamiento para las universidades nacionales.

El Ejecutivo intenta encauzar la disputa con las casas de estudio a través de un proyecto propio, alternativa que surgió luego del veto a la norma impulsada por la oposición. En materia fiscal, La Libertad Avanza mantiene entre sus prioridades la reforma impositiva con el compromiso de reducir la carga tributaria.

Javier Milei, apertura sesiones ordinarias de 2025. Foto: Reuters

Además, el Gobierno también promueve modificaciones en el sistema electoral y en el mecanismo de financiamiento de las fuerzas políticas. De hecho, la Ley Bases ya había dejado ver esa orientación al suspender las PASO en 2025, aunque el objetivo final es eliminarlas de manera definitiva.

En política exterior, Javier Milei enviará al Congreso la propuesta de adhesión al Consejo de la Paz en línea con la administración de Donald Trump. En el plano judicial, la Casa Rosada profundiza el conflicto con el fuero laboral nacional y avanza con la transferencia de competencias a la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, el Senado tiene pendiente definir la situación de la Corte Suprema de Justicia, que actualmente funciona con solo tres integrantes.