Aviones F-16 Foto: Foto generada con IA

La reciente adjudicación de un contrato millonario volvió a situar a Top Aces en el centro de la escena de la defensa argentina. Esta empresa canadiense, con más de dos décadas de trayectoria en entrenamiento aéreo avanzado, será la encargada de formar a los pilotos de F‑16 de la Fuerza Aérea Argentina, una etapa clave dentro del proceso de incorporación de los cazas adquiridos a Dinamarca.

Un contrato estratégico para Argentina

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el 24 de febrero la adjudicación de un contrato de US$ 33.193.783, destinado a que los pilotos argentinos alcancen una capacidad operativa independiente sin necesidad de continuar entrenando fuera del país. El programa se desarrollará principalmente en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, donde estarán basados los F‑16. Las actividades se extenderán hasta el 30 de junio de 2029.

Este acuerdo no es el primero entre Top Aces y Argentina. Previamente, la compañía ya había capacitado a personal técnico en Mesa, Arizona, como parte del programa Peace Condor. Ese entrenamiento se complementó luego con prácticas en la Base Aérea de Skrydstrup, Dinamarca, junto a la Real Fuerza Aérea Danesa.

Los aviones caza F-16. Foto: Fuerza Aérea Argentina

Qué hace Top Aces y por qué fue elegida

Top Aces es considerada una referencia mundial en entrenamiento aéreo avanzado. Sus servicios incluyen:

Adversarios aire‑aire (Red Air)

Apoyo aéreo cercano

Entrenamiento para controladores aéreos avanzados

La empresa opera una amplia flota de aeronaves de combate modernizadas y especializadas en simular amenazas reales, algo esencial para entrenar a las fuerzas aéreas modernas. Con sede en Montreal, Canadá, su experiencia proviene en buena medida de ex pilotos de combate de la Real Fuerza Aérea Canadiense.

Este perfil la convierte en una opción confiable para desarrollar instructores argentinos capaces de formar a futuros pilotos, siguiendo modelos internacionales de entrenamiento avanzado.

El rol del F‑16 en la modernización de la Fuerza Aérea

La participación de Top Aces se enmarca en el proceso de incorporación de 24 cazas F‑16 A/B Block 15 MLU, modernizados al estándar “Tape 6.5”. Esta flota incluye:

16 monoplazas F‑16AM

8 biplazas F‑16BM

4 simuladores

Armamento, cascos y repuestos para 5 años

Los aviones F16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa.

Los primeros seis aviones llegaron a Argentina en diciembre, marcando el inicio de una transición histórica hacia un sistema de armas moderno y operativo. La capacitación local permitirá reducir la dependencia de centros extranjeros y consolidar capacidades en el país.

Un salto cualitativo hacia 2029

Además del entrenamiento técnico, este programa busca fortalecer la preparación de pilotos e instructores en maniobras avanzadas, simulaciones de combate y procedimientos tácticos de última generación. Todo esto apunta a convertir a la Fuerza Aérea Argentina en una institución con mayor autonomía y mejor capacidad de respuesta.

Con este contrato, Argentina no solo apuesta por la modernización, sino también por el desarrollo de una doctrina de entrenamiento propia, apoyada en estándares internacionales y en la experiencia de una de las empresas líderes en el sector.