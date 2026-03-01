¿Quién es Top Aces? La compañía que entrenará a los pilotos argentinos de F‑16
La empresa canadiense Top Aces será la encargada de entrenar a los pilotos argentinos de los nuevos cazas F‑16 adquiridos a Dinamarca. El contrato, valuado en más de 33 millones de dólares, busca que la Fuerza Aérea Argentina alcance plena capacidad operativa independiente antes de 2029, con un programa de instrucción que se desarrollará principalmente en el Área Material Río Cuarto.
La reciente adjudicación de un contrato millonario volvió a situar a Top Aces en el centro de la escena de la defensa argentina. Esta empresa canadiense, con más de dos décadas de trayectoria en entrenamiento aéreo avanzado, será la encargada de formar a los pilotos de F‑16 de la Fuerza Aérea Argentina, una etapa clave dentro del proceso de incorporación de los cazas adquiridos a Dinamarca.
Un contrato estratégico para Argentina
El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el 24 de febrero la adjudicación de un contrato de US$ 33.193.783, destinado a que los pilotos argentinos alcancen una capacidad operativa independiente sin necesidad de continuar entrenando fuera del país. El programa se desarrollará principalmente en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, donde estarán basados los F‑16. Las actividades se extenderán hasta el 30 de junio de 2029.
Este acuerdo no es el primero entre Top Aces y Argentina. Previamente, la compañía ya había capacitado a personal técnico en Mesa, Arizona, como parte del programa Peace Condor. Ese entrenamiento se complementó luego con prácticas en la Base Aérea de Skrydstrup, Dinamarca, junto a la Real Fuerza Aérea Danesa.
Qué hace Top Aces y por qué fue elegida
Top Aces es considerada una referencia mundial en entrenamiento aéreo avanzado. Sus servicios incluyen:
- Adversarios aire‑aire (Red Air)
- Apoyo aéreo cercano
- Entrenamiento para controladores aéreos avanzados
La empresa opera una amplia flota de aeronaves de combate modernizadas y especializadas en simular amenazas reales, algo esencial para entrenar a las fuerzas aéreas modernas. Con sede en Montreal, Canadá, su experiencia proviene en buena medida de ex pilotos de combate de la Real Fuerza Aérea Canadiense.
Este perfil la convierte en una opción confiable para desarrollar instructores argentinos capaces de formar a futuros pilotos, siguiendo modelos internacionales de entrenamiento avanzado.
El rol del F‑16 en la modernización de la Fuerza Aérea
La participación de Top Aces se enmarca en el proceso de incorporación de 24 cazas F‑16 A/B Block 15 MLU, modernizados al estándar “Tape 6.5”. Esta flota incluye:
- 16 monoplazas F‑16AM
- 8 biplazas F‑16BM
- 4 simuladores
- Armamento, cascos y repuestos para 5 años
Los primeros seis aviones llegaron a Argentina en diciembre, marcando el inicio de una transición histórica hacia un sistema de armas moderno y operativo. La capacitación local permitirá reducir la dependencia de centros extranjeros y consolidar capacidades en el país.
Un salto cualitativo hacia 2029
Además del entrenamiento técnico, este programa busca fortalecer la preparación de pilotos e instructores en maniobras avanzadas, simulaciones de combate y procedimientos tácticos de última generación. Todo esto apunta a convertir a la Fuerza Aérea Argentina en una institución con mayor autonomía y mejor capacidad de respuesta.
Con este contrato, Argentina no solo apuesta por la modernización, sino también por el desarrollo de una doctrina de entrenamiento propia, apoyada en estándares internacionales y en la experiencia de una de las empresas líderes en el sector.