El presidente Javier Milei inauguró el período de sesiones ordinarias con un discurso en el que combinó un diagnóstico sobre la situación previa a su llegada al poder con un repaso de las medidas adoptadas y los objetivos de largo plazo. En el inicio, planteó que “hace 2 años estábamos atrapados sin salida en un eterno presente que destruía nuestra fe y la de nuestros hijos” y sostuvo que ese escenario respondía a “la codicia, impericia y cobardía de nuestros políticos de siempre”. En contraposición, afirmó que actualmente “volvemos a mirar al futuro con esperanza” y que el Gobierno está llevando adelante reformas que “llevaron décadas pendientes”.

Equilibrio fiscal, inflación y Banco Central

Uno de los ejes centrales fue el ordenamiento macroeconómico. El Presidente afirmó que “hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal libre de default en 100 años” y que se terminó “con la emisión monetaria que se usaba para financiar el descalabro fiscal”. En ese marco, señaló que el ajuste se hizo con recorte del gasto y no con suba de impuestos: “lo hicimos sin subir impuestos, sino que lo bajamos al equivalente de 2 puntos y medio del PBI, porque el ajuste tenía que hacerlo la política”.

También indicó que se recompuso la situación del Banco Central, que se eliminó “en tan solo 6 meses el déficit cuasifiscal que ascendía al 10% del PBI” y que hubo acumulación de reservas “a pesar de tener que pagar deuda en dólares, cash, por la falta de acceso a los mercados”.

Actividad económica, empleo y pobreza

En materia de crecimiento, aseguró que “diciembre de 2024 contra diciembre de 2023 la actividad económica creció 6,6% punta a punta” y que en 2025 avanzó “3,3%, con lo que hace dos años seguidos que la economía crece y acumula una mejora de más del 10%”.

Sobre el mercado laboral, afirmó que “la tasa de desempleo cayó a pesar de que aumentó la oferta laboral, lo que quiere decir que aumentaron los puestos de trabajo más que la cantidad de personas que buscan empleo”. En relación con la pobreza, sostuvo que “todavía estamos lejos del objetivo, pero estos datos nos llenan de orgullo y esperanza”.

Reforma del Estado, empresas públicas y desregulación

El mandatario detalló la reducción del tamaño del Estado: “reducimos un 30% el gasto primario del Estado nacional en términos reales” y “recortamos un 20% la planta estatal y un 40% los cargos superiores”. En ese proceso, señaló que varias empresas públicas alcanzaron el equilibrio y puso como ejemplo que “Aerolíneas Argentinas, que desde 2008 costó 8 mil millones de dólares, este año generó ganancias por 100 millones”.

En paralelo, remarcó el avance de la desregulación con “más de 14.500 desregulaciones” y la eliminación del sistema de licencias de importación, lo que —según sostuvo— permitió aumentar la oferta, bajar precios y normalizar mercados como el de alquileres, donde “la oferta de vivienda aumentó y el precio se redujo 30% en términos reales”.

Reforma laboral e inversiones

En el plano laboral, defendió la nueva legislación al afirmar que “viene a barrer con un régimen obsoleto que dejó a la mitad de los trabajadores en la informalidad”. Vinculó ese cambio con la llegada de inversiones a través del RIGI, al que definió como “la política de desarrollo más eficaz del siglo”, con “proyectos por 25 mil millones de dólares en marcha y solicitudes adicionales por 45 mil millones”, distribuidos en 11 provincias y con impacto en el empleo.

Seguridad y política social

En materia de seguridad, destacó la sanción de leyes como la antimafia y la de reincidencia, junto con la implementación del protocolo antipiquetes y el Plan Bandera. Afirmó que “hemos conseguido bajar la tasa de homicidios a un 17% a nivel nacional y 65% en Rosario” y que los robos cayeron “20% en 2025”. También sostuvo que “terminamos con los piquetes de una vez por todas: de 9.000 por año a cero”.

Sobre la asistencia social, indicó que “eliminamos las transferencias discrecionales para sacarle a la política el negocio de la intermediación” y que los planes deben ser “una transición y no una solución permanente”.

Reforma educativa y capital humano

El Presidente señaló que se está reformando la educación inicial y primaria para garantizar “los conocimientos básicos de lectocomprensión que las últimas décadas perdieron” y que se renovaron los contenidos y las evaluaciones. En ese marco, vinculó la formación con los cambios tecnológicos y el avance de la inteligencia artificial.

Política tributaria y relación con las provincias

En materia impositiva, enumeró la eliminación del impuesto PAIS, la reducción de retenciones a economías regionales y la baja de aranceles e impuestos internos en distintos sectores. Al mismo tiempo, reclamó que “ahora solo falta que las provincias y los municipios hagan su parte” y anunció la creación de “una herramienta para denunciar tasas excesivas”.

Apertura comercial y modelo productivo

El jefe de Estado defendió la apertura económica al sostener que “cuando uno abre la economía, permite a los consumidores acceder a bienes de mejor calidad a menor precio” y que el ahorro generado se vuelca a otros sectores más productivos. Señaló que la Argentina tiene “uno de los niveles de apertura más bajos del mundo para su PBI, en el puesto 178 de 179 países según el Banco Mundial”.

En ese contexto, afirmó que “hemos triplicado el salario en dólares” y que el objetivo es aumentar el comercio exterior.

Política exterior, defensa y alineamientos

En el plano internacional, remarcó la necesidad de “una alianza estratégica duradera con Estados Unidos” y la renegociación con el FMI. También advirtió sobre la importancia geopolítica del Atlántico Sur y anunció la modernización del equipamiento militar con “24 aeronaves F-16, helicópteros de montaña y vehículos Stryker”, además de un paquete de leyes para fortalecer la coordinación entre seguridad e inteligencia.

Sectores estratégicos y desarrollo

Milei señaló que el crecimiento estará impulsado por la energía, la minería, el agro y la economía del conocimiento. Indicó que el país cuenta con “los minerales críticos que necesita Occidente, energía para abastecer cadenas de producción y capacidad agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria”.

También mencionó la instalación de centros de datos en la Patagonia por sus condiciones climáticas y energéticas, la privatización de los ferrocarriles de carga y la posibilidad de “producir 300 millones de toneladas de granos, duplicando la producción actual”.

Reforma política y financiamiento partidario

Entre los proyectos a enviar al Congreso, anunció cambios en el financiamiento de los partidos políticos para “eliminar la influencia de las mafias y el narcotráfico en los asuntos del Estado” y agradeció el respaldo legislativo al señalar que “tenemos el Congreso más reformista de la historia”.

Cierre: horizonte a largo plazo

Sobre el final, el Presidente sostuvo que “el éxito de un plan de estabilización se mide en meses, pero las políticas de Estado se miden en décadas” y convocó a “pensar como nación y no solo como gobierno”. En ese marco, planteó que el objetivo es sostener el equilibrio fiscal, profundizar las reformas estructurales y consolidar un proceso de crecimiento de largo plazo.