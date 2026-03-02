Milei habló de la apertura de la economía y se refirió a las empresas que no pueden competir:

Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

Javier Milei protagonizó el discurso de la 144° apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación este domingo 1° de marzo de 2026, en donde refirió a varios aspectos económicos de su gestión y los pasos venideros que plantea su Gobierno en los próximos meses. En ese sentido, el mandatario se refirió a la apertura económica que pregona su Gobierno y al liberalismo económico: “Ganan 48 millones de argentinos y pierden unos pocos”, lanzó.

El apartado económico del discurso de Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso nacional

Milei abordó en su discurso una referencia a la apertura económica que desde inicio de su mandato pregona: “Durante nuestra gestión no solo que no aumentó el desempleo, sino que pasó en un contexto donde aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo”, comenzó.

Y continuó: “El análisis es muy simple, cuando uno abre la economía eso permite a los consumidores el ingreso de bienes de mejor calidad a menor precio. Si la empresa local no puede competir, quiebra y despide gente. Sin embargo, eso es una parte de la historia, la otra parte es que el consumidor ahorra dinero al comprar el bien importado y ese dinero lo utilizará al comprar otros bienes generando así puestos de trabajo en otro sector de la economía más productivo y podrá pagar mejores salarios”.

Y detalló: “Suben los salarios y los precios son más bajos, se consume más y el bienestar aumentan. Ganan 48 millones de argentinos y pierden unos pocos. Los empresarios que son ineficientes y los políticos corruptos, salvo para este grupo de poder, el resto todos ganan”, manifestó en medio de su discurso político en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación este 1° de marzo de 2026.