Donald Trump advirtió a Irán que ya es "demasiado tarde" para dialogar. Foto: REUTERS

En el desarrollo que ya parece inevitable de una guerra entre Estados Unidos, Israel, Irán y varios otros países de la Unión Europea (UE) así como también de Medio Oriente, el presidente estadounidense, Donald Trump, fue enfático este martes al mencionar que la nación persa querría negociar una salida no bélica al conflicto, pero que ya es muy tarde para plantear ese escenario y dialogar.

“Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo ya no existen. Quieren hablar. Yo dije: ‘¡Demasiado tarde!’”, escribió Trump en su red Truth Social, en donde adjuntó un artículo de opinión que hablaba a favor de los ataques publicado en The Washington Post.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters/Nathan Howard.

Escalada de las tensiones en Medio Oriente: ¿en las puertas de una nueva guerra?

El mensaje de Trump llega luego de que Estados Unidos junto con Israel atacaran el fin de semana pasado varias ciudades iraníes -incluyendo su capital Teherán- en donde murió su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

El ataque de la coalición occidental aliada se debió a que Irán se rehúsa a erradicar su programa nuclear y, tal como lo mencionó el propio Trump, esta era “la mejor y tal vez la última” oportunidad para acabar con el régimen teocrático en Irán, que persiste desde la Revolución Islámica de 1979.

La respuesta de la nación persa no se hizo esperar y atacó con misiles y drones a varios países aliados de EE.UU. en Medio Oriente, incluyendo a Israel. Uno de los ataques que más resonancia tuvo fue el realizado en la base militar británica en Chipre, RAF Akrotiri, lo que despertó la participación de varios países europeos, como Francia, Grecia, Alemania y el propio Reino Unido, que anunciaron y ya pusieron en proceso el envío de fragatas y aviones caza a las inmediaciones de Chipre para defender a la isla.

La base militar británica RAF Akrotiri en Chipre. Foto: REUTERS

Cabe mencionar que Chipre es asociado desde el 2004 de la Unión Europea (UE), por lo que cualquier ataque contra sus tierras implica una participación inmediata por parte del resto de los países del Viejo Continente, tal como queda establecido en el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea (Tratado de Lisboa), donde se establece una cláusula de defensa mutua.

Mientras tanto, Donald Trump continúa con su avance contra Irán y advirtió que la “gran oleada” de ataques aún no sucedió en la nación asiática, que pronto será testigo del poderío militar estadounidense.