Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: NA

La actividad en la Cámara de Diputados atraviesa una pausa en la segunda semana del período de sesiones ordinarias, a la espera de que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de reforma política con el que el oficialismo busca reactivar su agenda legislativa.

La iniciativa todavía no fue analizada en la mesa política del Gobierno, ámbito en el que se definen los alcances de los proyectos antes de su remisión al Parlamento. Según indicaron voceros oficiales, todas las propuestas legislativas que impulsa el Ejecutivo se discuten previamente en ese espacio para evaluar sus implicancias y posibles modificaciones, un paso que en este caso aún no se concretó.

El proyecto pendiente de la Ley de Glaciares podría aprobarse en abril, luego de las audiencias públicas. Foto: X @DiputadosAR

Mientras tanto, en la Cámara baja solo queda pendiente el tratamiento de la Ley de Glaciares. El proyecto podría aprobarse en abril, luego de las audiencias públicas previstas para el próximo miércoles y jueves. Tras esas instancias se abrirá un plazo estimado de 15 días para la emisión del dictamen correspondiente.

La reforma política, la principal apuesta legislativa de La Libertad Avanza

El oficialismo busca eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que el año pasado logró suspender; modificar el sistema de financiamiento de los partidos y habilitar la posibilidad de votar la lista completa mediante una única marca en la boleta.

El tratamiento de una reforma electoral requerirá acuerdos con bloques opositores y gobernadores considerados dialoguistas, ya que este tipo de iniciativas necesita mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Actualmente, La Libertad Avanza (LLA) cuenta con la primera minoría en Diputados, con 95 legisladores, y con 21 bancas en la Cámara alta.

El oficialismo busca eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que logró suspender en 2025. Foto: X @DiputadosAR

Entre los ejes del proyecto que prepara el Gobierno figuran: la eliminación de las PASO (o su carácter obligatorio en el caso de partidos que ya definan sus candidaturas internamente), la posibilidad de votar la boleta completa manteniendo el sistema de Boleta Única de Papel, una reforma del esquema de financiamiento partidario para reducir o eliminar el aporte estatal y cambios en los requisitos para el reconocimiento de los partidos políticos.

La importancia de la incorporación del voto por lista completa

Dentro del oficialismo consideran central la incorporación del voto por lista completa, ya que entienden que ese mecanismo podría potenciar el arrastre de la candidatura presidencial sobre las listas legislativas en una eventual elección, lo que facilitaría ampliar la representación parlamentaria.

La incorporación del mecanismo de voto por lista completa podría potenciar el arrastre de la candidatura presidencial. Foto: NA

Además, sostienen que ese formato permitiría evitar la presencia de votos en blanco en algunas categorías, una situación que, según explican, podría darse en elecciones nacionales en las que se eligen simultáneamente autoridades del Poder Ejecutivo y legisladores nacionales en distintos distritos.

Por otra parte, el Gobierno también prevé insistir con la propuesta de elevar los requisitos para presentar candidaturas presidenciales. Actualmente, las alianzas deben contar con personería jurídica en al menos cinco distritos, mientras que la intención oficial es elevar ese requisito a diez, de acuerdo con lo señalado por voceros gubernamentales.