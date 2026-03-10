El funcionario viajó a Nueva York para acompañar a Milei al "Argentina Week" Foto: El Doce

El conflicto en Medio Oriente comenzó el pasado 28 de febrero y se generó una tensión absoluta a nivel mundial por los efectos que puede generar en los distintos países del mundo. En el caso de Argentina, Luis Caputo, ministro de Economía, expuso que el Gobierno está atento a los acontecimientos y detalló cómo se preparan para evitar posibles efectos en la economía.

“Esto no es como Rusia y Ucrania que se medían fuerzas. Acá se termina cuando Estados Unidos lo decida. En la medida que Estados Unidos vea que esto va a afectar su economía, seguramente va a tomar medidas más fuertes. Nosotros vemos que es un tema de corta duración y en función de la duración los efectos que tendrá”, dijo Caputo desde Nueva York en diálogo con Clarín.

Luis "Toto" Caputo en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

“Nosotros seguimos trabajando para que el riesgo país baje y tener la economía en orden. El mayor escudo que podemos tener contra un shock externo y que nunca Argentina hizo es tener los números económicos en orden”, sostuvo. El testimonio de Luis Caputo se dio en un contexto marcado por una intensa volatilidades en las últimas jornadas financieras.

Uno de los principales riesgos que varias naciones tienen en cuenta producto del conflicto en Medio Oriente es la suba del petróleo, que impactará de lleno en los precios de la nafta. De hecho, este lunes 9 de marzo, el valor del crudo llegó a los US$120 por barril y para el cierre del día se posicionó en US$90. En paralelo, observaron si pueden subir las tasas de interés de referencia en Estados Unidos.

Desinflación en debate: el Gobierno apunta al 1%, el mercado pide cautela

El Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene una meta ambiciosa: lograr que la inflación mensual caiga por debajo del 1% a partir de agosto de 2026. Esta proyección oficial, presentada como un hito clave dentro del programa de estabilización, ha generado un intenso debate entre economistas y analistas del mercado, quienes observan con cautela los supuestos detrás de este objetivo y los desafíos estructurales que enfrenta el proceso de desinflación.

Caputo afirmó recientemente que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría “empezar con cero” en el octavo mes del año. Sin embargo, reconoció que alcanzar una inflación anual de un dígito implicaría poner en marcha un programa económico incluso más agresivo que el implementado por otros países que lograron derrotar procesos inflacionarios severos. Su estrategia se concentra en dos pilares: el mantenimiento de un fuerte superávit fiscal —para evitar la emisión monetaria— y una política monetaria estricta orientada a restringir la cantidad de pesos en circulación.