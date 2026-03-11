Javier Milei y José Antonio Kast. Foto: Presidencia

Luego de su participación en el “Argentina Week” en Estados Unidos, Javier Milei tiene sigue con su agenda internacional. Este miércoles 11 de marzo, el presidente dirá presente en la ceremonia de asunción de José Antonio Kast, mandatario electo de Chile. Se trata de una ocasión en la que el jefe de Estado aprovechará su sintonía ideológica con el dirigente transandino para sellar una alianza en términos políticos y económicos.

De acuerdo a la disposición que confirmó el Gobierno, Milei estará en la ceremonia de transmisión de mando del Estado chileno en manos de Kast, el cual se realizará en el Congreso de la ciudad de Valparaíso, a las 12 del mediodía.

Javier Milei y José Antonio Kast. Foto: Presidencia

Tras el mandato de Gabriel Boric, quien tuvo tensos cruces con el libertario, la página se da vuelta y entre los presidentes de los dos países habrá sintonía total. Esto se verá reflejado este miércoles con la posibilidad de que ambos comiencen a elaborar una agenda consensuada en el libre comercio y en políticas de seguridad alineadas con Estados Unidos.

Una vez que ganó la elección presidencial, Kast pisó la Casa Rosada para reunirse con el jefe de Estado y su hermana, Karina Milei. Los tres volverán a verse las caras, aunque por poco tiempo. Es que a las 15 parte el vuelo especial del mandatario argentino, quien a las 17 arribará a la ciudad de Buenos Aires.

Cómo sigue la agenda de Javier Milei tras su paso por Chile

Descartada la opción de asistir a Expoagro por incompatibilidad de hoja de ruta, el economista viajará a España el sábado 14 de marzo para participar del Foro Económico de Madrid.

El presidente será el encargado de ponerle el broche de oro a una jornada que promete ser intensa y el tema principal será el conflicto de escala global entre Estados Unidos e Irán junto a todas sus repercusiones en el Medio Oriente.

“Nos vemos en el MEF. VLLC”, posteó en X junto a un video promocional. El evento, promocionado como el encuentro empresarial más influyente de España, cuenta con entradas que parten de los 49 euros y trepan hasta los 2.500 euros para aquellos que buscan un lugar en la exclusiva cena VIP.

El mandatario brindará la exposición de clausura de un evento que arrancará a las 8 y se extenderá durante doce horas, finalizando con una cena exclusiva para pocos invitados. Antes del discurso presidencial, el cronograma contempla 13 paneles que abordarán una agenda que incluirá desde críticas a la izquierda y el rol de los medios, hasta el avance de la desregulación, nuevos modelos educativos y la denominada “violencia iliberal de género”.

Uno de los puntos más esperados de la cita será la mesa titulada “La Argentina de Milei”, donde el doctor en Economía Juan Ramón Rallo y su colega Eduardo Garzón desmenuzarán el programa económico de la gestión libertaria.