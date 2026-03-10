Javier Milei en la Yeshiva University. Foto: REUTERS

El presidente de la Argentina, Javier Milei, protagonizó una llamativa escena durante su visita a Nueva York. Se viralizó un video suyo bailando canciones hebreas, acompañado de judíos ortodoxos. El hecho ocurrió en la gala anual J100 organizada por la revista y fundación judía The Algemeiner, un evento de la comunidad judía internacional que se realizó el lunes por la noche.

“Tenés que amar Nueva York. Uno nunca sabe cuándo se puede cruzar al presidente de Argentina, Javier Milei, bailando canciones hebreas con un grupo de judíos ortodoxos", decía el posteo de la tuitera Yael Bar Tur, acompañado con un video del mandatario argentino haciendo gala de sus dones artísticos.

Javier Milei bailando canciones hebreas junto con un grupo de judios ortodoxos

Además de bailar, el Presidente aprovechó la situación para reiterar su apoyo a Estados Unidos e Israel, en el actual conflicto en Medio Oriente. En su discurso defendió lo que definió como la “moral como política de Estado”.

Durante el evento recibió el premio “Warrior for Truth Award” (“Guerrero por la Verdad”), que le fue entregado por su indeclinable alineación con el gobierno israelí. La distinción fue entregada cerca de las 23 horas de argentina.

En la antesala de la premiación, la organización incluyó una dedicatoria que señalaba: “Honorable Javier Milei, Premio Guerrero por la Verdad, 12.ª Gala Anual. Entregado el 9 de marzo de 2026 en la ciudad de Nueva York”.

Javier Milei asistió a la premiación acompañado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Pablo Quirno, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Durante su intervención, el mandatario volvió a referirse al escenario geopolítico en Medio Oriente y expresó un respaldo explícito a Estados Unidos e Israel. “Extiendo todo mi apoyo a EEUU e Israel en este conflicto. No tengo prurito alguno en hacerlo”, afirmó.

Puso en valor el “coraje” de los países beligerantes para “ponerle fin a un régimen que amenaza con desestabilizar el mundo, poniendo en riesgo la libertad del mundo libre”. También acusó a Irán de haber sembrado el temor a nivel global durante décadas.

“Le han puesto un freno a un régimen asesino que no solo cometió crímenes contra su propia población, manteniéndola cautiva durante su tiranía”, señaló.

El presidente brindó un discurso previo a la inauguración de la Argentina Week 2026 Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

Uno de los puntos centrales de su discurso fue el de “la moral como política de Estado”. En este sentido, destacó la intervención militar de Donald Trump porque “era sencillamente correcto”.

“La moral es parte integral de nosotros mismos como civilización. Es lo que nos ordena como tomadores de decisiones y es una voz que nunca hay que desoír”, sostuvo.

Para concluir, lanzó una advertencia al mundo occidental: “Hoy nuestro sentido moral nos dice algo con absoluta claridad: Occidente está en peligro. Debemos luchar para defender nuestro legado, que son nuestras sociedades ordenadas por los principios del respeto a la vida, la libertad y la propiedad”.