Rogelio Frigerio, gobernador Foto: prensa

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presidió una nueva reunión de gabinete en Casa de Gobierno, donde junto a autoridades provinciales y funcionarios del Poder Ejecutivo se abordaron distintos temas de gestión.

El encuentro se realizó en el Salón de los Gobernadores y contó con la participación de la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; además de ministros y secretarios del gabinete provincial.

Tras la reunión, Aluani explicó que estos encuentros permiten realizar un seguimiento del trabajo de cada área del gobierno. “Es una nueva reunión con todas las áreas, con todos los ministerios, donde uno releva cuál es el trabajo que está haciendo cada uno y, fundamentalmente, cuáles son los temas más urgentes para ver en qué etapa están y poder avanzar para resolverlos lo más pronto posible”, señaló.

La vicegobernadora destacó además la importancia de que todas las áreas del gobierno compartan información sobre sus acciones. “Siempre tratamos de conocer qué se está haciendo en cada área, porque de eso se trata: todos tenemos que estar en conocimiento de lo que hace el otro para tener una mejor comunicación y también una mayor fluidez con el ciudadano”, indicó. Y agregó: “Queremos que sepan que estamos trabajando todos los días desde las distintas áreas para resolver los problemas más urgentes, sin dejar de lado los que requieren más tiempo pero que también se siguen abordando”.

Durante la reunión se trabajó especialmente en el borrador del proyecto de reforma previsional que el Ejecutivo provincial prevé presentar para su análisis a legisladores y gremios.

“Es un trabajo que se realiza de manera articulada, no solamente con los ministros y directores, sino también con los gremios y los legisladores, para que cada uno pueda aportar su mirada y ver qué aspectos se pueden nutrir o modificar”, explicó Aluani.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es construir una propuesta consensuada que garantice la sostenibilidad del sistema previsional. “La idea es que entre todos podamos sacar adelante algo tan importante como la reforma previsional”, sostuvo.

Respecto al cronograma de trabajo, adelantó que el borrador será enviado en los próximos días a los distintos sectores para su análisis, “a los ministerios, los gremios y legisladores para que puedan interiorizarse de la información y luego recibir sus aportes”, apuntó.

Finalmente, subrayó que el propósito de este proceso es fortalecer la sustentabilidad del sistema jubilatorio provincial. “Queremos que nuestra Caja de Jubilaciones sea sustentable en el tiempo y que los futuros jubilados puedan recibir, después de tantos años de trabajo, la jubilación que merecen”, concluyó.