El gobernador Frigerio denunció espionaje Foto: X @frigeriorogelio

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció este miércoles que hallaron “tres dispositivos de espionaje” tanto en su oficina como en la Secretaría general de la provincia.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial anunció: “Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes”.

“En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, añadió Frigerio.

Al cerrar su mensaje, el gobernador afirmó: “No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023″.

Tras lo sucedido, se inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado.

Cabe recordar que Frigerio recibirá este miércoles al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli.

Cómo encontraron los dispositivos

El operativo de detección se llevó a cabo después de que surgieran sospechas de que algo no cuadraba en las instalaciones del Gobierno entrerriano.

Según trascendió, las autoridades detectaron que muchas conversaciones privadas de los funcionarios terminaban circulando en público casi de inmediato.

El procedimiento tuvo la intervención del personal de la Policía de Entre Ríos, que constató el tipo de dispositivos y su fin.