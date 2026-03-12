Alejandro Ramírez Foto: -

Alejandro Ramírez es el nuevo titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) luego de que el Gobierno haya aceptado la renuncia de Daniel Vitolo en su cargo. El Ministerio de Justicia estableció en una resolución oficial comunicada por la Secretaría de Justicia la medida firmada por Javier Milei y Juan Bautista Mahiques, que incluye un agradecimiento a los servicios prestados por el funcionario saliente.

El inspector tendrá dos desafíos clave al comienzo de su gestión: definir si se mantiene la línea de intervención y control sobre la AFA y saber si se implementa y regula el ingreso de capitales privados en los clubes de fútbol como Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Cómo fue la carrera de Alejandro Ramírez, el nuevo titular de la IGJ

rAlejando Ramírez tiene 42 años y es abogado y magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral. Se desempeña también como profesor de grado y de la Maestría en Derecho Empresario (MDE). Fue coautor de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor y se desempeñó en el terreno de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

Es miembro del Comité de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) y Director del CES-Latam (Centro de Estudios Societarios para Latinoamérica). Además, escribió el libro SAS: Sociedad por Acciones Simplificada (Editorial Astrea, 2019), entre otras publicaciones especializadas.

En su carrera privada, representó a la empresa Berg Watches S.A. en una demanda contra la AFA. Ambas empresas eran socias en la comercialización de 10.000 relojes de lujo en homenaje a la Selección Argentina campeona del mundo en 2022.

Representó también a Argentina ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), integrando el grupo de trabajo sobre PYMES, donde participó en la elaboración de la Ley Modelo sobre Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y en la Guía Legislativa de la ONU sobre Registro de Empresas. En este sentido, fue punto focal ante la OEA en materia de simplificación del derecho societario en América.