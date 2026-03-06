El funcionario dialogó con LN+. Foto: Captura de pantalla LN+

Juan Bautista Mahiques, quien asumió recientemente como ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, brindó sus primeras definiciones sobre los pilares que guiarán su gestión. En una serie de entrevistas brindadas a LN+, el funcionario abordó dos ejes centrales: su postura favorable hacia la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y su plan de acción para resolver las urgencias del Poder Judicial.

La postura de Mahiques frente a las SAD

En declaraciones a LN+ durante este viernes 6 de marzo, el ministro ratificó su posición respecto al modelo de gestión en los clubes de fútbol. “Hay una causa judicial que está en trámite. Si mal no recuerdo, la Corte Suprema tiene que resolver por la cautelar que impidió las SAD ¿Me pregunta a mí? Yo estoy a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas”, sostuvo.

Al ser consultado sobre el futuro de esta modalidad en medio de la disputa legal actual, señaló que le gustaría “que cada club elija”. “Me gustaría que tengan los clubes la posibilidad, a través de sus socios, de elegir si quieren ser una Sociedad Anónima Deportiva o no. Cada club debería tener la posibilidad de elegir”, agregó.

Video: LN+.

Ante las consultas sobre si esta postura implicaba una intervención gubernamental en las investigaciones que pesan sobre la cúpula de la AFA, Mahiques aclaró que su función no tiene injerencia en esos procesos. “No hay ningún interés mío en salvar a la AFA. No son facultades mías. Los dirigentes de la AFA están siendo investigados en distintas causas, en distintas jurisdicciones, en distintas instancias, donde el Poder Ejecutivo -en este caso, el ministro- no tienen nada que ver”, consideró.

Prioridades para la gestión judicial: qué dijo el ministro Mahiques

Durante una entrevista brindada en A24 el jueves 5 de marzo, Mahiques expuso los lineamientos de su plan de trabajo. Uno de los puntos más relevantes fue la decisión de no avanzar en la designación de nuevos ministros para la Corte Suprema de Justicia, priorizando en cambio el funcionamiento de los tribunales de menor instancia.

Sobre la percepción pública del sistema judicial, el ministro enfatizó la necesidad de una transformación. “Hay un reclamo del cual todos somos conscientes: la lejanía de la justicia con la sociedad. El Presidente es claro. La imagen de la justicia en la sociedad es una imagen que hay que salvar”, indicó.

Juan Bautista Mahiques jura como ministro de Justicia. Foto: Presidencia

Respecto a la operatividad del Poder Judicial, el funcionario detalló el estado crítico de las vacantes y la estrategia para regularizar la situación. “Hay que cubrir el 37% de las vacantes que existen en el Poder Judicial. Un paso previo antes de estudiar cada una de las ternas y actualizarlas. Las ternas son un mérito. El proceso de nombramiento de un magistrado es un proceso muy complejo donde intervienen los tres poderes del Estado. Todo eso lleva a que, salvo excepciones, las personas que llegan a la terna sean personas idóneas”, dijo.

Por último, Mahiques se refirió a la conformación actual del máximo tribunal y reafirmó que la urgencia radica en las instancias inferiores. “Completar la Corte Suprema de Justicia hoy no es una prioridad. La prioridad es completar los juzgados inferiores. Hay provincias que tienen cámaras federales con la mitad de los miembros. Hay provincias que tienen jueces electorales vacantes. Ese es uno de los actos que hay que tomar”, resaltó.