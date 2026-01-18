Karina Milei, Manuel Adorni y Javier Milei.

El Gobierno de la Nación optó por que Manuel Adorni no integre la comitiva presidencial que viajará al Foro de Davos. La decisión, lejos de ser protocolar, responde a una lógica política: en la Casa Rosada quieren que durante la ausencia de Javier Milei quede alguien de extrema confianza al frente de la gestión cotidiana.

Aunque formalmente la vicepresidenta Victoria Villarruel será quien asuma las funciones ejecutivas mientras el presidente esté en Suiza, dentro del oficialismo reconocen sin disimulo que el vínculo con la titular del Senado está seriamente deteriorado.

Javier Milei dejará a cargo a Manuel Adorni durante su participación en el Foro de Davos. Foto: NA (Juan Foglia)

En ese contexto, desde este lunes será el jefe de Gabinete quien concentre el manejo operativo del Ejecutivo y mantenga línea directa con Javier y Karina Milei ante cualquier eventualidad.

Mientras tanto, el mandatario ultima los detalles de su discurso en el Foro de Davos, previsto para el miércoles. En el viaje lo acompañarán su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Pablo Quirno, Javier Milei, Luis Caputo y Manuel Adorni. Foto: Noticias Argentinas

La desconfianza del núcleo duro de La Libertad Avanza (LLA) hacia Villarruel no es nueva. La vicepresidenta quedó prácticamente al margen del día a día de la Casa Rosada y el quiebre con el entorno presidencial (y con el propio Milei) es un secreto a voces en la política.

El último episodio que volvió a exponer esa tensión ocurrió la semana pasada, cuando Villarruel decidió viajar a la Patagonia para visitar las zonas afectadas por los incendios forestales. En el Ejecutivo la movida cayó mal, sobre todo porque ya se había definido que el presidente no iba a trasladarse al lugar.

La desconfianza del núcleo duro de La Libertad Avanza hacia Villarruel no es nueva. Foto: Reuters.

Según fuentes de Balcarce 50, la vicepresidenta habría solicitado un helicóptero para sobrevolar la zona, versión que luego fue desmentida por su entorno. Sin embargo, en la Casa Rosada interpretaron el gesto como una jugada política.

“Busca cualquier manera de sumarse un poroto”, deslizaron, tras su paso por Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces, dos de las áreas más castigadas por el intenso fuego en la provincia de Chubut.

Semanas claves para el Gobierno de Javier Milei

La decisión de Javier y Karina Milei de dejar a cargo a Adorni en la Argentina también tiene que ver con el actual contexto político argentino.

Estas semanas serán la previa de las sesiones extraordinarias del Congreso, donde el oficialismo buscará aprobar la reforma laboral, la modificación a la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).