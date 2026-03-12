VIDEO Un empleado público le pegó un cabezazo en la cara a un diputado de La Libertad Avanza:

El legislador tuvo que ser trasladado al hospital. Foto: Captura de pantalla TN

En las últimas horas, se viralizó un video que impactó de lleno al mundo de la política. Un empleado público impidió el ingreso a un diputado de La Libertad Avanza a la ciudad de La Madrid, en Tucumán, y tras el reclamo del legislador diciéndole “¿quién sos vos para dejar pasar?“, le arrojó un violento cabezazo en la cara, motivo por el cual tuvo que ser trasladado al hospital.

El diputado libertario se llama Federico Pelli y visitó la localidad en medio de las inundaciones que azotaron a la provincia de Tucumán. El empleado público, Marcelo Segura, quiso impedir su ingreso y tras un cruce de palabras, le dio un cabezazo con la parte superior de la cabeza de lleno en la nariz. Todo ocurrió en el acceso a La Madrid.

Automáticamente, las personas presentes asistieron al diputado y repudiaron lo hecho por el empleado público, quien fue escoltado por efectivos policiales. Por la violencia del impacto, tuvo que ser trasladado al Hospital Regional de Concepción.

El hecho ocurrió en pleno acceso a La Madrid, Tucumán.

Parte médico: el diagnóstico del diputado de La Libertad Avanza Federico Pelli tras el violento cabezazo en Tucumán

Las autoridades del Hospital Regional de Concepción indicaron que Pelli sufrió una fractura de tabique nasal y traumatismo encefalocraneano, sin lesión cerebral. El diputado se encuentra estable a pesar del episodio. permanece bajo observación será trasladado a San Miguel de Tucumán.

“Sufrió un traumatismo por la agresión de una persona. El trauma fue realmente fuerte”, indicaron los médicos a los medios locales de Tucumán. Frente a esta situación, el bloque de La Libertad Avanza publicó un comunicado oficial: “El hecho ocurrió en el marco de una actividad solidaria en la que junto con los diputados Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, quienes se trasladaban para donar colchones y otros artículos a los afectados por las inundaciones de la provincia. Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la vieja política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe”.