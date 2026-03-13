El Gobierno argentino organizó un operativo para asistir a los ciudadanos que no podían regresar al país. Foto: X/@CryptoNewsHntrs

En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y las fuertes restricciones en el tráfico aéreo, el Gobierno confirmó que 984 ciudadanos lograron regresar al país tras haber quedado varados en distintos destinos de la región. El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno, quien detalló que la mayoría de los argentinos evacuados se encontraba en Emiratos Árabes Unidos e Israel, aunque también hubo personas que pudieron retornar desde Qatar y Jordania.

Bombardeo de Israel sobre el aeropuerto de Teheran. Foto: efe

“Gracias al trabajo de nuestras Embajadas y Consulados en Emiratos Árabes Unidos (635), Israel (288), Qatar (47) y Jordania (14), 984 argentinos que se habían visto afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos ya se encuentran en nuestro país”, escribió el funcionario en su cuenta oficial de Twitter.

Gracias al trabajo de nuestras Embajadas y Consulados en Emiratos Árabes Unidos (635), Israel (288), Qatar (47) y Jordania (14), 984 argentinos que se habían visto afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos ya se encuentran en nuestro país.



Seguimos monitoreando… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 13, 2026

El conflicto que paralizó los vuelos en Medio Oriente

La situación se originó a partir de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel y el régimen de Irán, lo que generó una fuerte tensión en varios países de la región. La confrontación provocó el cierre de gran parte del espacio aéreo en Medio Oriente, una medida que derivó en cancelaciones masivas de vuelos y dejó a miles de viajeros de distintas nacionalidades sin posibilidad de salir de la zona.

Entre los destinos donde se registraron más complicaciones para los pasajeros se encuentran ciudades como Dubái, Abu Dabi y Kuwait, importantes centros de conexión aérea en el mundo árabe.

¿Cómo fue el operativo de repatriación?

En ese contexto, el Gobierno argentino organizó un operativo para asistir a los ciudadanos que no podían regresar al país. Durante los últimos días, aterrizaron en Argentina varios vuelos con pasajeros evacuados, muchos de los cuales habían quedado atrapados en aeropuertos o ciudades de la región tras la suspensión de sus vuelos originales.

Días atrás, el canciller había explicado que el operativo se llevaba adelante bajo un “esquema de priorización”, destinado a asistir primero a los pasajeros en situaciones más urgentes. Según detalló, el criterio contemplaba prioridad para menores de edad y personas con problemas de salud, debido a la escasa disponibilidad de vuelos comerciales y la habilitación intermitente del espacio aéreo.

El Gobierno argentino organizó un operativo para asistir a los ciudadanos que no podían regresar al país. Foto: Unsplash.

Asistencia consular para argentinos en la región

Mientras continúa la tensión en Medio Oriente, la Cancillería argentina mantiene activos distintos canales de asistencia para quienes todavía se encuentran en la zona. “Seguimos monitoreando la evolución de la situación en la región y recomendamos seguir de cerca las indicaciones de nuestra red consular”, señaló Quirno.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que funciona un centro de atención telefónica disponible las 24 horas, destinado a brindar asistencia a ciudadanos argentinos y a sus familiares. El conflicto también tuvo un fuerte impacto en el tráfico aéreo internacional. Según datos de la consultora aérea Cirium, durante los primeros días de la crisis más del 40% de los vuelos previstos en la región fueron cancelados entre el sábado 28 de febrero y el lunes 2 de marzo.