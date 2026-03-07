Hay acuerdo con los docentes en provincia de Buenos Aires:

Aulas vacías. Foto: NA/AGLP

Luego del paro docente que afectó el comienzo del ciclo lectivo 2026, el gobierno de Axel Kicillof logró concretar un acuerdo salarial con los gremios en la provincia de Buenos Aires. La resolución, pactada por un periodo de dos meses, fue comunicada por el Ministerio de Educación bonaerense tras la aprobación en las asambleas de los sindicatos del sector.

El paro se llevó a cabo el pasado lunes durante el inicio de clases y tuvo un impacto significativo al contar con la adhesión de Suteba, gremio liderado por Roberto Baradel. La medida surgió como respuesta a la propuesta salarial presentada la semana anterior que fue considerada por el sindicato como “insuficiente”. Tras una nueva reunión de paritarias concretada el miércoles, el acuerdo fue oficializado este viernes 6 de marzo.

Empiezan las clases. Foto: Freepik

Acuerdo salarial con los docentes en PBA: los puntos clave del acuerdo

La recomposición salarial total es del 7,5%: un 5% correspondiente al mes de marzo y un 2,5% para abril. El acuerdo incorpora además una “Compensación FONID/Conectividad” de $28.700, de carácter “no remunerativa y no bonificable”.

Además, se ratificó la “consolidación del incremento de febrero”, que representa un 1,5% a cuenta de futuros aumentos. Por último, se fijó una “cláusula de monitoreo” para la primera quincena de mayo con el compromiso de reabrir la discusión paritaria en junio.

Al respecto, el ministro de Educación, Pablo López, declaró: “A pesar de la profunda crisis económica que atravesamos producto de las políticas del Gobierno nacional, que han provocado una pérdida de recursos para la PBA que alcanza los $22 billones, seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de las y los bonaerenses”. Y agregó: “En la gestión de Kicillof volvemos a demostrar que el diálogo es el único camino para alcanzar acuerdos”.

Paritarias: de cuánto será el sueldo de los docentes tras el aumento confirmado

La propuesta fue aceptada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y Suteba comunicaron que la oferta fue avalada en su plenario “por amplia mayoría”. Cabe resaltar que un sector de la izquierda rechazó el ofrecimiento y convocó a un paro para la próxima semana.

De acuerdo al nuevo aumento, los salarios docentes quedaron de la siguiente manera: