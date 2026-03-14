Manuel Adorni, vocero presidencial. Foto: Télam.

Manuel Adorni brindó una entrevista a Forbes Argentina y volvió a hablar de la polémica que atravesó los últimos días: la inclusión de su esposa en el avión presidencial en un viaje oficial hacia Nueva York, Estados Unidos, en el marco de la inauguración de “Argentina Week” por parte del presidente Javier Milei. El jefe de Gabinete ya había realizado un descargo a través de sus redes sociales y en esta oportunidad, señaló: "No creo que me vuelva a acompañar, es exponerse“.

La semana del Gobierno estuvo marcada por la gira internacional de Javier Milei en Estados Unidos con el foco puesto en “Argentina Week”, el evento cuyo objetivo fue atraer inversiones al país. En paralelo, se desató una polémica con Manuel Adorni que derivó en la investigación que activó la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) para determinar el uso de fondos públicos.

Adorni y su esposa Foto: CEDOC

Es que el jefe de Gabinete incluyó a su esposa en el avión presidencial y se filtró un video suyo en el que usó un vuelo privado que tomó en febrero rumbo a Punta del Este durante el feriado de Carnaval. En este marco, volvió a referirse a este tema en diálogo con Forbes Argentina luego de su descargo en Twitter

.“No creo que me vuelva a acompañar, es exponerse”, expresó Adorni. Al mismo tiempo, dijo que si pudiera “volver atrás”, su esposa “evidentemente no se hubiera subido a la aeronave”. “Uno hace las cosas bien, pero te podés equivocar”, agregó el jefe de Gabinete, quien reconoció lo ocurrido como “el momento más difícil” de su carrera política.

“La equivocación debería ser la forma de aprender. Lo que está mal, está mal. Y yo estoy tranquilo con los hechos. Pero dije una frase absolutamente desafortunada. Dije que mi mujer me había acompañado porque venía a deslomarme a la Argentina Week, y eso fue desafortunado. En un vivo uno se equivoca mil veces. No lo hice adrede, fue en el intento de explicar todo el esfuerzo que hizo la estructura de gente que trabajó para que esta vidriera al mundo funcionara”, sostuvo. Además, agradeció el apoyo de Milei y el Gabinete, quienes lo respaldaron a través de distintos posteos en redes sociales.

Manuel Adorni se mostrará públicamente en el país junto a Javier Milei en una visita a Bolsa de Comercio de Córdoba este lunes 16 de marzo. La actividad en la Docta tendrá lugar a las 16 y el cronograma confirmado incluye la palabra de Manuel Tagle, presidente de la entidad cordobesa; y el economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur.

Investigación sobre los viajes de Adorni: cómo procederá la Procuración de Investigaciones Administrativas

La noticia trascendió en horas de la tarde de este jueves 12 de marzo y la Procuración de Investigaciones Administrativas investigará no solo el viaje de Adorni a Nueva York con su esposa, sino también el vuelo privado que tomó en febrero rumbo a Punta del Este durante el feriado de Carnaval. El protocolo de investigación consistirá en la detección de elementos sospechosos y posterior a eso, que pase a una investigación judicial, es decir, que un fiscal federal o un juez investigue los hechos que ya fueron denunciados en Comodoro Py.

En primera instancia, se determinará la situación patrimonial del jefe de Gabinete, es decir, si realmente tenía la facultad o el patrimonio para emprender ese viaje. Esto implicará averiguar quién lo pagó y de qué manera, entre otros detalles.

Manuel Adorni y su esposa Foto: -

El hecho ya se judicializó por las denuncias realizadas por Marcela Pagano y Gregorio Dalbón en Comodoro Py. Las presentaciones hechas tienen que pasar si o si por el filtro de la fiscalía a los fines de determinar que existen elementos de sospecha para investigar. De ser así, la Justicia activará su propia investigación.

Cabe recordar que el periodista Marcelo Grandío, amigo de Adorni y quien trabaja en la TV Pública, brindó declaraciones sobre la investigación que se abrió y su testimonio puede ser utilizado por la Procuración de Investigaciones Administrativas. “Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”, reveló.