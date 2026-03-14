EEUU vuelve a respaldar a la Argentina en el juicio por YPF:

Juicio por YPF. Foto: REUTERS

En un movimiento que sorprendió incluso a analistas internacionales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) volvió a presentar un respaldo formal a la Argentina en el histórico juicio por la expropiación de YPF, un litigio que supera los USD 16.000 millones y que mantiene en vilo a los mercados y al Gobierno argentino.

La nueva intervención estadounidense se dio a través de un memorándum presentado ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, un gesto que refuerza acciones previas y que se alinea con la posición argentina de frenar el proceso de discovery, instancia clave que busca identificar activos embargables del país.

El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Doral de Miami. Foto: Prensa Gobierno

¿Por qué Estados Unidos respalda a la Argentina?

El memorándum del DOJ sostiene que las exigencias que la jueza Loretta Preska autorizó a los demandantes —entre ellos Burford y Eton Park— son “excesivamente intrusivas” y contrarias a los principios de cortesía internacional y reciprocidad, pilares fundamentales en litigios contra Estados soberanos.

Según Estados Unidos, permitir que un país extranjero sea sometido a un discovery tan agresivo podría abrir la puerta a que otras naciones apliquen medidas similares contra el propio gobierno estadounidense, generando un precedente diplomático riesgoso.

En esa línea, Washington subrayó que el tribunal debe dar “especial deferencia” a la política exterior del Poder Ejecutivo cuando evalúa pedidos de suspensión.

YPF Foto: NA

Un discovery sin precedentes

La Argentina ya entregó más de 115.000 páginas de documentación, según informó la Procuración del Tesoro, pero los demandantes pidieron incluso acceso a comunicaciones por WhatsApp y correos electrónicos de funcionarios actuales y pasados.

Frente a eso, el DOJ considera que el proceso actual no solo vulnera estándares diplomáticos, sino que también excede el marco razonable para un litigio internacional, lo que justificaría su suspensión inmediata.

Un fallo millonario en juego

El caso YPF se desarrolla en múltiples frentes judiciales en Nueva York.Por un lado:

La Argentina apeló la sentencia de primera instancia que la obliga a pagar más de USD 16.100 millones .

Los demandantes, en paralelo, presionan para avanzar con la ejecución del fallo a través del discovery, buscando identificar activos embargables.

A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, una condena de primera instancia no se suspende automáticamente en Estados Unidos: es el juez quien decide si concede ese beneficio.

Lo que se viene: una audiencia clave el 16 de abril

Estados Unidos también solicitó intervenir oralmente en la audiencia del 16 de abril, en la que se debatirá la apelación vinculada a la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino.

La presencia del DOJ en esa instancia puede convertirse en un factor determinante: si el tribunal otorga la suspensión del discovery, la Argentina ganaría tiempo y evitaría profundizar una exposición documental considerada “inaceptable”.

¿Qué hay detrás del apoyo de Washington?

Más allá de lo jurídico, la postura de Estados Unidos revela una preocupación central: evitar que otros países utilicen sus tribunales para investigar a funcionarios del gobierno norteamericano, un riesgo que se amplifica si la Corte permite avanzar con pedidos intrusivos en el caso argentino. [

Por eso, el DOJ remarca que estos litigios pueden tener “importantes implicancias en materia de relaciones exteriores”, con impacto directo en la reciprocidad internacional.

Qué significa este respaldo para la Argentina

El apoyo estadounidense no implica que la Argentina gane el juicio, pero sí constituye:

Un espaldarazo diplomático fuerte en un momento crítico.

Una señal favorable para la suspensión del discovery.

Un impacto potencial en la estrategia de los demandantes, cuyo margen de presión se reduce.

Un mensaje político: Washington no quiere que se establezca un precedente que pueda volverse en su contra.

Mientras tanto, el Gobierno argentino continuará su defensa técnica con la expectativa de que el Segundo Circuito frene el proceso y revise el fallo de fondo.