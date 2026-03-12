La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una investigación con el objetivo de determinar los viajes al exterior. Foto: Presidencia

Manuel Adorni está siendo investigado por la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), el órgano especializado en investigar delitos e irregularidades cometidas por funcionarios de la administración pública nacional. El jefe de Gabinete quedó en el ojo de la tormenta luego de que saliera a la luz que su esposa viajó en el avión presidencial hacia Estados Unidos en el marco de la gira internacional de Javier Milei.

La noticia trascendió en horas de la tarde de este jueves 12 de marzo y la Procuración de Investigaciones Administrativas investigará no solo el viaje de Adorni a Nueva York con su esposa, sino también el vuelo privado que tomó en febrero rumbo a Punta del Este durante el feriado de Carnaval. El protocolo de investigación consistirá en la detección de elementos sospechosos y posterior a eso, que pase a una investigación judicial, es decir, que un fiscal federal o un juez investigue los hechos que ya fueron denunciaron en Comodoro Py.

Investigación sobre los viajes de Adorni: cómo procederá la Procuración de Investigaciones Administrativas

En primera instancia, se determinará la situación patrimonial del jefe de Gabinete, es decir, si realmente tenía la facultad o el patrimonio para emprender ese viaje. Esto implicará averiguar quién lo pagó, de qué manera, entre otros detalles.

El hecho ya se judicializó por las denuncias realizadas por Marcela Pagano y Gregorio Dalbón en Comodoro Py. Las presentaciones hechas tienen que pasar si o si por el filtro de la fiscalía a los fins de determinar que existen elementos de sospecha para investigar y que en paralelo, la Justicia active su propia investigación. “Acá un organismo del ministerio público dice que ven los elementos, y cuando se reúna la información, harán la presentación -o no- en la Justicia”, informó el periodista de judiciales de TN Sergio Farella.

Cabe recordar que el periodista Marcelo Grandío, amigo de Adorni y quien trabaja en la TV Pública, brindó declaraciones sobre la investigación que se abrió y su testimonio puede ser utilizado por la Procuración de Investigaciones Administrativas. “Lo que suele suceder es que cuando ya se judicializa un hecho, se coordina con la fiscalía que interviene para no ir detrás de la misma prueba ni la fiscalía ni la PIA”, detalló Farella.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$ 5348, pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara. Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, dijo Adorni días atrás. De esta manera, el organismo público determinará el uso de los fondos de los viajes evaluando el plan de vuelo, la empresa que intervino, cómo se hicieron los pagos y la presencia de su esposa dentro del avión oficial.