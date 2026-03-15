Comisión Investigadora sobre el caso $LIBRA. Foto: Diputados

Diputados integrantes de la Comisión Investigadora sobre el caso $LIBRA convocaron a una conferencia de prensa para este lunes 16 a las 16 en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Mediante un comunicado, se informó que el encuentro se realizará a raíz de los hechos recientes que tomaron estado público en torno a la causa y que guardan relación con el informe final que la comisión presentó en noviembre de 2025.

Durante la conferencia, los legisladores brindarán precisiones sobre las nuevas informaciones conocidas públicamente, su vínculo con las conclusiones ya elaboradas por la comisión investigadora y los pasos institucionales que consideran necesarios tanto en el ámbito legislativo como en el judicial.

La Justicia argentina encontró mensajes de Whatsapp entre el presidente y empresario implicado en Caso $LIBRA Foto: Cuenta de Instagram de Mauricio Novelli

“Diputadas y diputados integrantes de la Comisión Investigadora sobre $LIBRA convocamos a una conferencia de prensa el día lunes 16 de marzo, a las 16 horas, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (sala a confirmar), en virtud de los hechos recientes que han tomado estado público vinculados a la causa y que, a su vez, guardan relación con el informe final presentado en noviembre de 2025″, señala el texto.

Y añade: “Durante la conferencia se brindarán precisiones sobre las nuevas informaciones conocidas públicamente, su vínculo con las conclusiones oportuna- mente presentadas por la Comisión y los pasos institucionales que consideramos necesarios en el ámbito legislativo y judicial”.

La convocatoria se dispuso horas después de trascender que el teléfono celular del lobista Mauricio Novelli contenía una anotación sobre un presunto acuerdo por 5 millones de dólares vinculados al apoyo del presidente Javier Milei al criptoactivo $LIBRA, según copias del documento difundidas en la causa judicial.​

Ese “memo”, que peritos del Ministerio Público Fiscal recuperaron tras un intento de borrado, detalla tres pagos en tokens o efectivo: un adelanto, otro ligado a un tuit presidencial y un último tramo por la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial con Milei.​

Diputados convocan a una conferencia de prensa por la causa $LIBRA. Foto: Captura

La Justicia encontró mensajes entre Javier Milei y Mauricio Novelli

Los peritajes informáticos confirmaron que Milei y Novelli mantuvieron un intercambio fluido de mensajes minutos antes y después de que el presidente promocionara la moneda en sus redes. El hecho, ocurrido el pasado 14 de febrero de 2025, resultó en un perjuicio económico masivo para inversores privados contradiciendo las declaraciones de Milei, quien en reiteradas entrevistas había negado cualquier relación directa con el empresario.

La investigación apunta a Novelli como el nexo estratégico con el estadounidense Hayden Mark Davis, referente de la firma Kelsier Ventures. Davis, quien impulsó el proyecto y se presentaba como “asesor” de Milei, habría coordinado la maniobra a través del empresario argentino.

A comienzos de marzo de este 2026, los investigadores detectaron en los dispositivos de Novelli versiones preliminares de un convenio de confidencialidad suscrito entre el jefe de Estado argentino y Davis. Cabe recordar que, el 30 de enero del 2025, ambos mantuvieron un encuentro en Casa Rosada gestionado por el propio Novelli.

Tras la reunión en Casa Rosada, la empresa Kelsier Ventures de Davis había manifestado públicamente su entusiasmo. “Un gran paso en nuestra visión de garantizar que la próxima generación de tecnología y finanzas llegue a las masas. Estamos orgullosos de asesorar a Javier Milei en la ejecución de este objetivo en Argentina y seguir cambiando el mundo para mejor”, expresó.

El colapso de la moneda disparó miles de denuncias por parte de inversores damnificados. Actualmente, el caso se tramita en tribunales de Argentina y Estados Unidos, con expedientes que involucran no solo al presidente, sino también a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.