Los desafíos del Gobierno en el 2026. Foto: REUTERS

El Gobierno nacional alista sus motores para impulsar una agenda legislativa voluminosa con el fin de consolidar su proyecto político y recuperar la iniciativa en el Congreso.

Mientras tanto, desde la Casa Rosada mantienen el optimismo a raíz de los resultados obtenidos en el último período de sesiones extraordinarias que les permitió avanzar con un paquete de leyes clave que -para el presidente Javier Milei- resultaron fundamentales para sentar las bases de su plan de gestión.

El oficialismo busca aprobar 90 leyes en 2026

Uno de los objetivos del oficialismo es el de aprobar alrededor de 90 leyes durante el ciclo del Congreso en el 2026. Con esto se ve reflejado el intento del Ejecutivo por transformar la legislación de manera estructural.

Los desafíos del Congreso en el 2026. Foto: X @DiputadosAR

Por supuesto, la estrategia fundamental se apoya en la buena relación que el Gobierno construyó con aliados parlamentarios y gobernadores, cuyos votos resultan definitivos para la aprobación de leyes durante las sesiones.

Como proyectos prioritarios surgen los siguientes:

El Presupuesto ,

La reforma laboral ,

La ley de inocencia fisca l,

El nuevo régimen penal juvenil ,

La ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

A esta lista se suman otras iniciativas que ya están en el radar del Ejecutivo. Una de ellas es la reforma de la Ley de Glaciares, que cuenta con media sanción del Senado, pero permanece trabada en la Cámara de Diputados. También figura un nuevo esquema de financiamiento universitario, destinado a modificar la legislación aprobada por la oposición junto con algunos aliados del Gobierno, a pesar del intento presidencial de vetarla.

Javier Milei, presidente de la República. Foto: NA

Asimismo, el plan legislativo también contempla reformas más profundas, como el Código Penal, Civil y Comercial, además de modificaciones en el sistema electoral. Por ejemplo, la posibilidad de la eliminación de las PASO, así como también ajustes en el funcionamiento de la boleta única de papel, entre otras cuestiones.

En paralelo, el Gobierno enfrenta otro desafío central: la inflación. El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió recientemente que el descenso de los precios avanza más lento de lo esperado. Tras nueve meses consecutivos con índices cercanos o superiores al 2% mensual, el funcionario reconoció que el objetivo de alcanzar inflación cero podría demorarse algunos meses más.