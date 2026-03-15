Javier Milei le tomó juramento a Federico Sturzenegger. Foto: Presidencia

El Gobierno ultima detalles de un nuevo conjunto de reformas económicas que remitirá al Congreso durante el actual período de sesiones ordinarias que inauguró Javier Milei el pasado 1° de marzo. El paquete, diseñado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado bajo la conducción de Federico Sturzenegger, propone cambios profundos en los sectores de seguros, mercado inmobiliario y de capitales.

Según trascendió, la iniciativa atraviesa su etapa técnica final. El propósito central que persigue el Gobierno es dinamizar la competencia y remover trabas regulatorias que hoy limitan la oferta de servicios en áreas clave de la economía privada.

Lo hizo en el 61° Coloquio de IDEA. Foto: Noticias Argentinas

Los ejes de la reforma económica 2026 que trabaja el Gobierno

El proyecto contempla una flexibilización en el rubro de los seguros para expandir su cobertura hacia nuevas actividades productivas. En simultáneo, busca modernizar instrumentos financieros para potenciar el flujo de capitales y facilitar el acceso al crédito, siguiendo la premisa de “libertad de comercio y servicios” que ya se había esbozado en las versiones originales de la Ley de Bases.

Esta agenda se complementa con otros borradores de peso que circulan en los despachos oficiales, como la reforma política y las modificaciones al Código Penal que el Gobierno planea intercalar en el debate legislativo.

Mesa política del Gobierno de Javier Milei. Foto: NA

Para organizar el desembarco de estos proyectos, se convocó a una reunión de la mesa política para el próximo martes 17 de marzo. Del encuentro participarán figuras centrales como Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli y Santiago Caputo, junto a los referentes legislativos Patricia Bullrich y Martín Menem.

En paralelo, la Casa Rosada mantiene en reserva iniciativas de impacto internacional, como el acuerdo comercial con Estados Unidos y la adhesión al Consejo de la Paz, que aún registran demoras por ajustes técnicos. La estrategia del Ejecutivo será el avance escalonado, priorizando en lo inmediato la Ley de Glaciares y el nuevo esquema de Financiamiento Universitario, sobre el cual el oficialismo asegura tener aseguradas las mayorías necesarias.