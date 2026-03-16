Manuel Adorni reiteró que el viaje con su esposa en el avión presidencial fue un “error”:

Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Foto: Presidencia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró este domingo que el viaje de su mujer en la comitiva presidencial no fue un “delito”, pero sí “un error”.

Además, el funcionario deslizó que el vídeo que trascendió sobre el viaje de su esposa pudo haber salido desde “adentro” del propio gobierno: “El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, señaló.

“Presidencia la invita, por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Fue una pésima decisión”, explicó Adorni en diálogo con Luis Majul en LN+ sobre la presencia de su mujer en el avión presidencial.

Manuel Adorni y su esposa Foto: -

De todas maneras, el jefe de Gabinete aseguró que la situación “no generó ni un dólar de gasto para el Estado”, al mismo tiempo que estimó que a este Gobierno se lo mide con “una vara altísima”, en comparación a administraciones pasadas.

“No tengo nada que ocultar, es el dinero familiar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes”, remató el Jefe de Gabinete para graficar el peso económico del episodio.

Adorni deslizó que el vídeo de su esposa pudo haber salido desde “adentro” del Gobierno

“Hace un mes que tienen guardado el video; es macabro lo que hicieron con mis nenes”, resaltó el funcionario, mientras que alimentó las versiones de que el video salió del círculo cercano al Gobierno.

“El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, aseguró, aunque no dio nombres ni aclaró si el episodio gurda relación con una interna en La Libertad Avanza.

Investigación sobre los viajes de Adorni: cómo procederá la Procuración de Investigaciones Administrativas

La noticia trascendió en horas de la tarde de este jueves 12 de marzo y la Procuración de Investigaciones Administrativas investigará no solo el viaje de Adorni a Nueva York con su esposa, sino también el vuelo privado que tomó en febrero rumbo a Punta del Este durante el feriado de Carnaval. El protocolo de investigación consistirá en la detección de elementos sospechosos y posterior a eso, que pase a una investigación judicial, es decir, que un fiscal federal o un juez investigue los hechos que ya fueron denunciados en Comodoro Py.

En primera instancia, se determinará la situación patrimonial del jefe de Gabinete, es decir, si realmente tenía la facultad o el patrimonio para emprender ese viaje. Esto implicará averiguar quién lo pagó y de qué manera, entre otros detalles.

El hecho ya se judicializó por las denuncias realizadas por Marcela Pagano y Gregorio Dalbón en Comodoro Py. Las presentaciones hechas tienen que pasar si o si por el filtro de la fiscalía a los fines de determinar que existen elementos de sospecha para investigar. De ser así, la Justicia activará su propia investigación.

Cabe recordar que el periodista Marcelo Grandío, amigo de Adorni y quien trabaja en la TV Pública, brindó declaraciones sobre la investigación que se abrió y su testimonio puede ser utilizado por la Procuración de Investigaciones Administrativas. “Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”, reveló.