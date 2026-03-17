La Argentina dejó de ser parte de la Organización Mundial de la Salud. Foto: Ministerio de Salud.

El Gobierno oficializó finalmente el retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión que había sido anunciada el 17 de marzo de 2025. La medida fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, quien indicó que el plazo legal para concretar la salida se cumplió tras un año de la notificación formal.

Según explicó el funcionario a través de su cuenta de X, la Argentina comunicó su decisión mediante una nota enviada al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, en su rol de depositario de la Constitución de la OMS. El proceso se ajustó a lo establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que prevé un período de un año para hacer efectiva la desvinculación.

“Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias”, aclaró el canciller en un escrito publicado en redes sociales.

El canciller Pablo Quirno confirmó la salida de Argentina de la OMS Foto: X

La salida de la OMS decidida por la administración de Javier Milei responde a profundas discrepancias con la agenda y el enfoque sanitario del organismo internacional, objetivos que buscará reemplazar mediante una cooperación regional directa y el mantenimiento de su membresía en la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Argentina tendrá cambios en la política sanitaria tras la salida de la OMS

La salida de la OMS implica que Argentina dejará de participar en programas, fondos y espacios técnicos coordinados por ese organismo. También perderá acceso directo a redes internacionales de vigilancia epidemiológica y asistencia técnica.

Desde el Ejecutivo señalaron que la estrategia a futuro estará enfocada en fortalecer acuerdos bilaterales y mecanismos propios de cooperación internacional en salud. En este sentido, el gobierno de Javier Milei argumenta que la decisión responde a diferencias profundas con la agenda y las políticas impulsadas por la OMS, especialmente en temas vinculados a la gestión de pandemias y regulación de medicamentos.

Conferencia de prensa del canciller de la Nación. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial

El canciller Quirno remarcó que el país buscará mantener la cooperación internacional “resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia sanitaria”, con el fin de poder sostener y resguardar a los argentinos ante cualquier situación de salud pública. En paralelo, la permanencia en la OPS cobra relevancia en la nueva estrategia sanitaria. Recientemente, autoridades del organismo mantuvieron encuentros con laboratorios farmacéuticos radicados en el país para ampliar la participación argentina en el Fondo Rotatorio regional.

La reunión fue encabezada por el director de la OPS, Jarbas Barbosa, junto al ministro de Salud, Mario Lugones, y contó con la participación de funcionarios nacionales, representantes de cámaras farmacéuticas y más de cuarenta laboratorios. Uno de los principales ejes fue la posibilidad de incrementar la exportación de medicamentos —incluidos aquellos de alto costo producidos localmente— a través de este mecanismo, que históricamente se centró en la distribución de vacunas.

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Reuters/Jean Bizimana.

Al mismo tiempo, se presentó una iniciativa vinculada a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), orientada a ampliar el alcance de sus certificaciones. El objetivo es que las autorizaciones emitidas por el organismo argentino sean reconocidas automáticamente por los países que participan en compras conjuntas dentro del Fondo Rotatorio.

De este modo, el Gobierno busca reconfigurar su inserción internacional en materia sanitaria, priorizando vínculos regionales y acuerdos directos, tras su salida del principal organismo global de salud.