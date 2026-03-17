Comisión Investigadora sobre el caso $LIBRA. Foto: Diputados

El Congreso intensificó la investigación sobre la Causa $LIBRA tras presentar un informe que señaló una presunta “participación premeditada” de Javier Milei y su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Según la comisión, existen pruebas de una coordinación directa entre el entorno presidencial y operadores del mercado cripto y Maximiliano Ferraro, titular de la comisión, afirmó: “Está absolutamente probado que el lanzamiento y la promoción no fue improvisado ni accidental, sino que fue planificado y premeditado por el presidente”.

La investigación reveló datos alarmantes sobre el uso de información privilegiada: minutos antes del anuncio oficial, se registraron 87 operaciones por 13 millones de dólares. El exdiputado Oscar Agost Carreño detalló que estos movimientos beneficiaron a un grupo selecto vinculado al proyecto, mientras el 80% de los ahorristas perdió todo. Además, agregó que el tuit presidencial fue el “vector central del negocio” y que “no existía ningún mecanismo real para asistir a las pequeñas y medianas empresas”, desmintiendo la promesa oficial.

Comisión Investigadora sobre el caso $LIBRA. Foto: Diputados

Desde la oposición, el diputado Cristian Castillo fue contundente al declarar que “Milei mintió alevosamente. Había una estructura para organizar la estafa”. En la misma línea, la diputada Sabrina Selva responsabilizó a los hermanos Milei de que “unos pocos se llevaron mucho” y exigió que el oficialismo rompa el silencio ante el avance de las pruebas periciales que comprometen la investidura presidencial.

Como medida inmediata, la Comisión elaboró un proyecto para que los funcionarios involucrados revelen sus comunicaciones con el operador Mauricio Novelli. Ferraro confirmó que pedirán informes por escrito para que Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel “expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas”. Además, se solicitó la interpelación formal de Karina Milei y del vocero Manuel Adorni.

El conflicto escaló también al plano judicial con el pedido de apartamiento del fiscal Eduardo Taiano. La oposición lo acusó de entorpecer la trama y la diputada Mónica Frade sostuvo: “No tengo dudas de que hubo actos preparatorios del delito de estafa. No sé si el Presidente se quedó con los 5 millones de dólares, pero si no lo hizo, facilitó para que algunos de sus amigos se los quedaran”.

Javier y Karina Milei en la jura de diputados electos. Foto: NA

Finalmente, el diputado Juan Marino advirtió que la gravedad de los hechos podría derivar en sanciones mayores y subrayó que “Milei mintió. Dijo que no estaba interiorizado y se comprobó que habló con Novelli”. Para cerrar la etapa administrativa, Ferraro anunció el envío del informe final a justicias internacionales para “desligar al Estado Argentino de la actuación individual de Javier y Karina Milei”, a quienes acusó de malversar instalaciones públicas para una estafa global.

Juan Bautista Mahiques sobre el Caso $LIBRA: “Es imprudente hablar con liviandad de que el Presidente es culpable de un delito”

Juan Bautista Mahiques se refirió por primera vez al Caso $LIBRA y las últimas revelaciones. El ministro de Justicia advirtió que “es imprudente hablar con liviandad de que el Presidente es culpable de un delito”, subrayó que el caso se encuentra bajo investigación judicial y que únicamente los jueces a cargo del expediente son quienes pueden establecer responsabilidades.

En un diálogo con Eduardo Feinmann en A24, Mahiques afirmó: “Mi idea no es generar controversia. No opino de causas en trámite. Pero no puedo dejar pasar y no decir lo que pienso. El que tiene facultades para imputar a alguien es el fiscal. El proceso de condena es muy complejo. Intervienen varios magistrados, varias instancias. Recién ahí alguien puede decir que una personas es culpable de un delito. Hablar con tanta liviandad de que una persona es culpable de un delito sin haber siquiera haber estado imputado, y más cuando se trata del presidente la Nación, me parece imprudente por lo menos”.

El funcionario dialogó con LN+. Foto: Captura de pantalla LN+

“El único poder facultado para responsabilizar a alguien es el Poder Judicial. Es una comisión política (la que investigó en la Cámara de Diputados) pero hablar con tanta liviandad me parece imprudente”, agregó.

Respecto al pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de la Nación, el ministro aclaró: “Respeto la Comisión Libra, que es una comisión como otras (en la Cámara de Diputados). Recuerdo la comisión de juicio político contra la Corte, estuvieron más de un año mancillando el nombre de los jueces de la Corte, no hubo un sólo delito ni condena alguna y hoy los ministros están cumpliendo su tarea”.