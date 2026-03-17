Potenciar Trabajo, ANSES, Planes sociales. Foto: X

El Gobierno tomó una firma decisión con respecto a cerca de 900 mil planes sociales: los dará de baja para reemplazarlos por vouchers de capacitación laboral. La medida de Javier Milei buscará aplicarse desde abril de 2026 en el marco del programa “Volver Al Trabajo” y será el cierre definitivo del esquema de “Potenciar Trabajo” heredado de la administración anterior.

La medida será impulsada a través del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello y representará la baja de alrededor de 900 mil planes sociales por $78.000 mensuales, según informaron fuentes oficiales a Infobae. A través de notificaciones en la app Mi Argentina y correos electrónicos, los beneficiarios están siendo informados sobre el cierre del programa y la transición hacia un nuevo sistema de formación laboral.

Potenciar Trabajo, ANSES, Planes sociales. Foto: X

La medida representará la culminación de un proceso iniciado por el gobierno de Javier Milei, que incluyó el congelamiento de los montos de $78.000 y la eliminación de la intermediación de las organizaciones sociales. Según confirmaron fuentes oficiales, el plazo de 24 meses fijado para sostener el antiguo esquema se cumple en abril y la decisión es no prorrogarlo.

Tras el rediseño del área, los titulares de planes habían quedado segmentados en dos grupos:

Volver al Trabajo (900.000 personas): Es el sector alcanzado por la baja actual y el que deberá optar por el sistema de vouchers.

Asistencia permanente (300.000 personas): Segmento destinado a individuos con vulnerabilidades extremas y mayores dificultades de inserción. Este grupo no será afectado por la medida.

El Gobierno dará de baja 900 mil planes sociales: ¿cómo funcionarán los nuevos vouchers de capacitación laboral?

El Estado dejará de realizar transferencias mensuales generalizadas para pasar a un modelo de incentivos condicionado a la capacitación laboral. Los beneficiarios deberán inscribirse formalmente y elegir cursos dentro de una red federal de centros de capacitación que el Ministerio de Capital Humano está terminando de conformar.

En este nuevo modelo, el financiamiento irá directamente al beneficiario, que decidirá dónde capacitarse, evitando el envío de fondos a organizaciones o centros de formación. El Gobierno aportará la infraestructura, mientras que las empresas privadas proveerán los contenidos y materiales adaptados a la demanda productiva de cada provincia.

Sandra Pettovello junto a Javier Milei. Foto: Instagram.

Además, el sistema incorporará cláusulas de permanencia mucho más estrictas: el abandono de los cursos implicará la pérdida automática y definitiva del beneficio. Aunque el monto específico de los vouchers aún está supeditado al costo de las capacitaciones y el número total de inscriptos, el objetivo es que el gasto público esté vinculado a resultados concretos de inserción.

Desde el Ejecutivo reconocieron que no todos los beneficiarios actuales migrarán al nuevo sistema: argumentaron que el subsidio de $78.000 no cubría las necesidades básicas y que gran parte de los titulares ya se desempeña en el mercado informal. Bajo esta lógica, la medida busca profesionalizar a quienes deseen reinsertarse dejando de lado el esquema de ingresos por uno basado en la formación técnica.