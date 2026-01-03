Bullrich cruzó a Larreta por estar en contra de la captura de Maduro a manos de EEUU: “Dios, que tibio”

Larreta celebró el fin de la “narcodictadura” de Nicolás Maduro “que empobreció a su pueblo”, pero se mostró en contra de la intervención militar de Estados Unidos. La contundente respuesta de Patricia Bullrich.

La senadora cruzó al exjefe de Gobierno porteño. Foto: Canal 26

Patricia Bullrich se unió al mensaje oficial del Gobierno a favor de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. La senadora celebró el hecho, calificó el día como “histórico” y hasta se cruzó en redes sociales con Horacio Rodríguez Larreta, quien estuvo de acuerdo con el fin del régimen de Maduro, pero se opuso a la intervención militar de Estados Unidos.

"Venezuela sufre desde hace años una narcodictadura que empobreció a su pueblo, empujó a millones al exilio y cometió todo tipo de crímenes. Maduro es un dictador sanguinario. Y es muy bueno para los venezolanos que no esté más", expresó Larreta en su cuenta oficial de Twitter.

“Hay, sin embargo, un principio que no se puede violar unilateralmente: el respeto a la soberanía de los Estados. Es un antecedente peligroso. Aun frente a gobiernos injustos, autoritarios y violentos. La salida para Venezuela no puede ser la imposición externa. Tiene que ser democrática. Tiene que ser venezolana. Que la palabra vuelva al pueblo. Que decidan en libertad. Elecciones libres ya”, concluyó el exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A raíz de este comentario, Patricia Bullrich salió al cruce. “Dios, que tibio ¿Cómo se siente coincidir con el kirchnerismo, Horacio?“, lanzó la exministra de Seguridad. Además, la exministra de Seguridad también cruzó a Kicillof a través de la misma red social.

“Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”, dijo el gobernador bonaerense. “Che Kicillof, es fácil ser pro dictaduras y defender regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos cuando se vive cómodo en un país libre y democrático”, soltó Bullrich.

El comunicado oficial de Cancillería tras la captura a Maduro en Venezuela: “Argentina valora la decisión demostrada por el Presidente de EEUU”

“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto“, comenzó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“La Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional, y pongan fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario.“, sumó.