Donald Trump y Mojtaba Jamenei. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jamenei, podría estar muerto, y declaró que no sabe quién lidera el país.

“No lo hemos visto en absoluto, así que no sabemos si está muerto o no”, dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca sobre Jamenei, quien apareció en público desde que fue nombrado como líder supremo.

Donald Trump afirmó que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, podría estar muerto. Video: Canal 26

El mandatario afirmó que está abierto al diálogo con Irán y que Teherán está buscando un “acuerdo” con Estados Unidos, pero luego agregó que no sabe quien gobierna en ese país, dado que toda su cúpula fue asesinada por los ataques estadounidenses e israelíes.

“ “Ni siquiera sabemos quiénes son sus líderes”, expresó.

Cuestionado por la prensa por el estado de Mojtaba Jamenei, Trump respondió que “mucha gente dice que está desfigurado y que perdió una pierna y que resultó muy herido”.

De todas maneras, también planteó la idea de que podría estar muerto, dado que “nadie lo ha visto, lo cual es muy inusual”.

El primer mensaje de Jameneí como líder supremo fue un comunicado escrito emitido el jueves en el que, sin mostrar su rostro, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz y prometió que “la sangre de los mártires será vengada”.

Según EEUU, Mojtaba Jamenei estaría “desfigurado”

Pete Hegseth, el secretario de Guerra de EEUU, afirmó días atrás que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, está “herido” y muy posiblemente “desfigurado”.

Marchas en Irán con imágenes de Ali Jamenei y Mojtaba Jamenei. Foto: REUTERS

“Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video”, dijo el jefe del Pentágono en una conferencia de prensa.

Hegseth aseguró que el nuevo líder supremo “carece de legitimidad” y que habla de unidad después de “asesinar a decenas de miles de manifestantes”, en referencia a las protestas que comenzaron a finales del año pasado.

“Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué”, aseguró el jefe del Pentágono, quien dijo que Jameneí tiene “miedo” y que gran parte de su familia, incluido su padre y anterior líder supremo ha muerto en los ataques.