Javier Milei Foto: The Telegraph

El gobierno de Javier Milei avanza en la reducción de la planta estatal de cara al transcurso del 2026 a través de distintos mecanismos. En este marco, ya se lanzaron retiros voluntarios en áreas como ANSES, Vialidad y medios nacionales, por lo que se supo cuántos empleados públicos se podrían adherir y los pasos a seguir.

Bajo la premisa de reducir el gasto público y achicar la estructura del Estado, la gestión de Javier Milei inició una nueva etapa en su plan de ajuste. Tras haber recortado más de 64.600 puestos desde el inicio del mandato en 2023, el Ejecutivo activó programas de retiros voluntarios en organismos clave para acelerar la disminución de personal.

Esta estrategia, que ya tuvo una primera instancia al comienzo del Gobierno, se reabrió este 2026 en dependencias como Vialidad Nacional, ANSES y los medios públicos. Desde Casa Rosada, no descartan que la medida se extienda a otras áreas en los próximos meses.

El presidente visitó España tras su gira internacional por Estados Unidos. Foto: EFE

Retiros voluntarios del Gobierno: el plan en ANSES, Vialidad y medios públicos

A través de la Resolución 68/2026, se puso en marcha el plan de “retiros de voluntad recíproca” para la ANSES. El organismo, que cuenta con una nómina de 12.262 empleados, busca reducir su planta en 1.800 personas. Los trabajadores podrán adherirse hasta el 5 de abril, con el incentivo de una gratificación de hasta $80 millones abonada en una sola cuota.

Por su parte, en Vialidad Nacional se lanzó un programa similar con el fin de estimular la “simplificación y reducción” del área. Según los registros oficiales, ya se inscribieron 614 personas de un total de 4.940 agentes que integran el organismo actualmente (cifra que en noviembre de 2023 ascendía a 5.704).

La iniciativa también alcanzó a Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos S.E., donde hay 2.200 trabajadores. En estas empresas, que mantienen su intervención hasta febrero de 2027, la expectativa oficial es lograr la baja de entre 500 y 600 empleados.

El diseño de esta reestructuración está bajo la órbita del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger. El seguimiento técnico recae sobre Alejandro Tamer, subsecretario del área, encargado de monitorear la dotación de cada secretaría. “La idea es seguir achicando la dotación y ponen retiros voluntarios porque es la manera más eficaz y eficiente”, admitió una fuente oficial a TN.

Desde el Ejecutivo, definen este esquema como un “proceso permanente” orientado a “mejorar la eficiencia”. El plan incluye una auditoría de funciones para detectar tareas que “están duplicadas o que se consideran obsoletas”, avanzando con medidas específicas según la necesidad de cada sector.

Javier Milei le tomó juramento a Federico Sturzenegger como nuevo ministro.

De acuerdo a los últimos datos del INDEC, el impacto del ajuste es significativo:

Reducción total: La planta estatal pasó de 343.353 trabajadores en noviembre de 2023 a 278.705 en enero de este año ( -18,8% ).

Administración Pública: La nómina cayó de 233.094 a 189.709 empleados.

Empresas y sociedades del Estado: El personal se redujo de 110.259 a 88.996 personas.

En total, el sector público nacional cuenta hoy con 64.648 trabajadores menos que al inicio de la gestión Milei.