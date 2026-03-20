Se reunirán en Olivos el viernes 31 a la noche. Foto: Noticias Argentinas

El oficialismo decidió relativizar la importancia del relanzamiento del PRO en el acto encabezado por Mauricio Macri. Desde el Ejecutivo comentan que no planean un acercamiento entre Macri y Milei pero quieren mantener la alianza en el Congreso entre ambos partidos.

La Ciudad de Buenos Aires es un terreno de disputa vigente entre el PRO y La Libertad Avanza. El oficialismo busca competir con sello propio y con el jefe de Gobierno, Manuel Adorni, a la cabeza de su lista. Fuentes del Gobierno nacional afirman: “Si se desmarcan, pierden ellos. Mauricio quiere estirar para negociar”.

Manuel Adorni y Javier Milei en Casa Rosada Foto: Cuenta de Instagram de Manuel Adorni

En este sentido, LLA tiene como estrategia negociar por separado con cada dirigente del PRO en cada distrito sin sentar a la mesa a Mauricio Macri. La encargada de llevar los contactos con los armadores es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Un tablero en tensión: Ciudad de Buenos Aires como epicentro

La Ciudad de Buenos Aires sigue siendo el territorio donde se libra la disputa más intensa entre el PRO y La Libertad Avanza. El oficialismo aspira a competir con sello propio y ubicar al jefe de Gobierno, Manuel Adorni, como cabeza de lista, una jugada que no solo reforzaría la presencia libertaria en el distrito, sino que también buscaría limitar la influencia del macrismo en su bastión histórico. Esta estrategia fue confirmada por distintas fuentes consultadas por medios nacionales, que remarcan que la competencia en CABA se resolverá más adelante y dependerá de cómo evolucione la situación política y judicial de Adorni, quien afronta cuestionamientos por sus viajes privados a Estados Unidos junto a su esposa.

En paralelo, el Gobierno evalúa una alternativa de peso: Patricia Bullrich, cuyo perfil se analiza tanto como posible candidata porteña como eventual figura para acompañar una fórmula presidencial, dependiendo del rumbo que tome la reorganización interna de La Libertad Avanza. La exministra mantiene un vínculo directo con sectores del oficialismo y es vista como una dirigente capaz de sostener puentes con distintos actores del PRO.

Patricia Bullrich, senadora. Foto: NA

La estrategia de Karina Milei: construcción sin Macri

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se consolidó como la principal arquitecta política del oficialismo. Según los reportes periodísticos, su objetivo es negociar con dirigentes del PRO por distrito y sin intermediarios, una estrategia que evita darle centralidad a Macri y fractura la estructura amarilla territorial. El Litoral confirmó que será ella quien coordine los contactos con los armadores provinciales del PRO, con la meta de sumar acuerdos individuales que nutran la presencia libertaria en cada territorio.

Desde dentro del Ejecutivo afirman: “Si se desmarcan, pierden ellos. Mauricio quiere estirar para negociar”. Este diagnóstico coincide con lo que analizan medios nacionales: Macri busca reposicionar al PRO sin romper, mientras que Milei intenta fortalecerse sin ceder espacios de poder ni aceptar condiciones del expresidente.

Un equilibrio inestable pero funcional

A pesar de las tensiones, en el Gobierno no prevén un conflicto abierto con el expresidente. De hecho, consideran que Macri podría terminar respaldando las candidaturas que defina La Libertad Avanza en la Ciudad y en otras provincias, siempre que el PRO preserve autonomía y visibilidad. La relación, según reconstruyen RosarioPlus y BAOpina, se mueve en un equilibrio delicado: acompañar sin diluirse, apoyar sin subordinarse, competir sin romper.

Mientras tanto, el PRO debate internamente entre dos caminos: apostar a una candidatura propia de Macri para 2027 o consolidar una alianza formal con Milei. El acto de relanzamiento expuso claramente esa fractura estratégica dentro del espacio amarillo