Javier Milei recibió el título Civis Universitatis Honoris Causa de la Universidad Ludovika. Foto: Prenas Gobierno

Javier Milei desembarcó en Hungría este viernes 20 de marzo para participar de la la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y además, se reunión con el primer ministro Viktor Orbán y Tamás Sulyok, el presidente. Además de estas actividades, el líder de La Libertad Avanza recibió el título “Civis Universitatis Honoris Causa” de la Universidad Ludovika.

El discurso de Milei en Hungría estuvo centrado en su programa económico y su alineamiento geopolítico. Ante un auditorio de líderes de la nueva derecha, el mandatario ratificó el rumbo del ajuste, proyectó que el proceso de desinflación en Argentina se completará de forma definitiva hacia el cierre de su mandato y habló del rol que puede tomar el país en el marco del conflicto en Medio Oriente.

Previo a su regreso hacia Argentina, fue distinguido con el título “Civis Universitatis Honoris Causa” de la Universidad Ludovika. Esta designación se otorga principalmente a personajes que han destacado en ciertos ámbitos profesionales y que no son necesariamente licenciados en una determinada carrera.

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Milei disertó este sábado 21 de marzo y puso énfasis en la magnitud del recorte estatal implementado desde su llegada al poder. “En el lapso de seis meses hicimos un ajuste cercano a 15 puntos del PBI y le devolvimos a los argentinos de bien cerca de US$90.000 millones. Fruto de tomar estas medidas, hemos logrado bajar la pobreza del 57% al 30%”, aseguró.

El mandatario no escatimó en elogios para sus aliados estratégicos. Sobre el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmó compartir “una fraternidad personal y un sentimiento de admiración mutuo”. Además, defendió la creación del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump y señaló que es necesaria una diplomacia que tome riesgos para lograr avances reales fuera de la inercia de los organismos internacionales.

El presidente también se reunión con el primer ministro y presidente húngaro. Foto: EFE

En otro tramo de alto impacto político, Milei se refirió a la situación en Cuba y vaticinó un cambio de régimen inminente. “Seguramente, antes de mitad de año con el liderazgo de ese gran hombre, que es Donald Trump, probablemente veamos a Cuba libre”, consideró.