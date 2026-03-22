Javier Milei regresó a la Argentina y retoma la agenda en medio de fuertes desafíos económicos:

Javier Milei regresa a la Argentina. Foto: REUTERS

Tras ser el orador principal en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se desarrolló en Hungría, el presidente Javier Milei regresa a la Argentina, bajo un contexto de incertidumbre en el plano económico.

La última semana de marzo llega con indicadores clave en el aspecto económico, principalmente entre el 23 y el 27 de marzo.

La economía argentina en la tercera semana de marzo

El próximo miércoles se llevará a cabo el llamado a la segunda y última licitación del mes, en donde la Secretaría de Finanzas consignará una serie de instrumentos y letras del Tesoro Nacional, a fin de buscar la renovación de nuevos vencimientos de deuda.

Dólares que posee el Tesoro Nacional. Foto: REUTERS

En la última licitación, la Secretaría adjudicó $10,42 billones, con una cobertura del 108,09% frente a ofertas por $12,90 billones, lo que implicó un rollover en ese mismo nivel. En paralelo, continúa la colocación del bono en dólares AL27, destinado a afrontar vencimientos por US$4.500 millones en julio.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno ya cuenta con los fondos necesarios para cubrir los próximos compromisos de deuda -julio de este año y enero y julio de 2027- por unos US$9.000 millones, y descartó volver a los mercados internacionales en un contexto de riesgo país por encima de los 600 puntos. “No hay ningún capricho con Wall Street, es un tema de costo. Mientras tengamos opciones, vamos a priorizar la más barata”, afirmó.

A su vez, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá indicadores clave de la economía real, entre ellos el EMAE y el índice de salarios de enero. La actividad económica cerró 2025 con un alza del 4,4%, con subas mensuales e interanuales y mejoras en la mayoría de los sectores, mientras que los salarios crecieron 38,2% en el año, superando a la inflación. El organismo, conducido por Pedro Lines, también publicará datos sobre turismo internacional, industria farmacéutica, maquinaria agrícola y balanza de pagos.

El INDEC dará a conocer indicadores clave en marzo.

En el frente cambiario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró casi US$500 millones en la semana, con un pico diario de US$172 millones —el mayor desde febrero— y acumula más de US$1.000 millones en marzo, superando las 50 ruedas consecutivas de intervención en el mercado oficial. De este modo, ya alcanzó más del 37% de la meta de acumulación de reservas para 2026.

En este contexto, el dólar cerró la semana por encima de los $1.400, retomando la tendencia bajista observada a fines de febrero, con cotizaciones que se movieron entre los distintos segmentos del mercado cambiario.