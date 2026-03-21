Manuel Adorni, vocero presidencial. Foto: NA.

En un avance clave de la investigación judicial, el juez federal Ariel Lijo ordenó liberar el acceso a la información fiscal y bancaria de las compañías apuntadas de haber costeado el traslado del jefe de Gabinete Manuel Adorni a Punta del Este durante el pasado mes de febrero. La medida apunta principalmente a la firma IMHOUSE S.A., propiedad de Marcelo Grandío, y el magistrado busca determinar si existe un vínculo económico directo entre la productora y el funcionario, además de verificar si la empresa contaba con la solvencia necesaria para afrontar los elevados gastos del viaje.

La Justicia puso bajo la lupa una serie de movimientos que involucran montos en moneda extranjera y posibles incompatibilidades. Según el expediente, el vuelo de ida habría tenido un valor de US$ 4.830, mientras que un paquete posterior, que incluía el retorno desde Uruguay, ascendería a más de US$ 42.000.

Se investiga si existe un conflicto de intereses, dado que la productora involucrada mantiene vínculos comerciales con la TV Pública, área que se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Además de las empresas, Lijo levantó el secreto fiscal de un piloto corporativo que figura como el comprador del paquete de vuelos privados.

Manuel Adorni en la Argentina Week. Foto: Jefatura de Gabinete

En paralelo, el juez Lijo solicitó a la Secretaría General de la Presidencia, dirigida por Karina Milei, que informe si el viaje tuvo carácter de “misión oficial” o si contó con algún respaldo administrativo con el objetivo de buscar precisiones sobre:

Existencia de expedientes o comisiones de servicio. Asignación de pasajes, viáticos o rendición de gastos públicos. Autorizaciones institucionales para la estadía del funcionario durante el fin de semana largo.

Con estas medidas, el magistrado pretende reconstruir el circuito del dinero y establecer fehacientemente quién financió el traslado y si se cometió alguna irregularidad en el ejercicio de la función pública. Cabe recordar que el pasado 12 de marzo, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una investigación con el objetivo de determinar los viajes de Adorni tras haberse dado a conocer que su esposa estuvo en el avión presidencial que desembarcó en Estados Unidos en la reciente gira internacional de Javier Milei.

Caso $LIBRA: el Gobierno le garantizó al fiscal Taiano que no hubo ningún acuerdo entre Milei y el empresario Hayden Davis

En un nuevo capítulo de la investigación por el Caso $LIBRA, el Gobierno informó a los tribunales que no posee registros de ninguna alianza confidencial entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis. La respuesta oficial llegó a través de un oficio de la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, tras un requerimiento del fiscal Eduardo Taiano.

Javier Milei y Hayden Davis Foto: X

Desde hace varios días que se reactivó la investigación por el Caso $LIBRA que involucra a Javier y Karina Milei. En esta oportunidad, lo que se dio a conocer es que este dictamen, que lleva la firma del subsecretario legal Juan Manuel Galli, sostiene que tras las averiguaciones pertinentes, “no obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación” que den cuenta del acuerdo entre Milei y Davis.