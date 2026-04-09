La ONU se pronunció en contra de los ataques israelíes al Líbano. Foto: Wikipedia.

La ONU se pronunció fehacientemente en contra de los ataques masivos de Israel contra el Líbano de los cuales resultaron más de 200 civiles muertos. El Gobierno libanés aseguró que los ataques israelíes lanzados este miércoles contra distintos puntos del país dejaron “decenas” de muertos y “cientos” de heridos, en lo que calificó como el mayor bombardeo desde el inicio de la guerra.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, dependiente del Ministerio de Salud Pública, informó que “la fuerza aérea enemiga israelí lanzó una oleada de ataques simultáneos en varias regiones libanesas”, con un saldo preliminar de numerosas víctimas fatales y centenares de heridos.

Ataque de Israel sobre el Líbano. Foto: REUTERS

Qué dice el comunicado oficial de la ONU

La ONU condena con vehemencia los ataques masivos de Israel contra el Líbano que provocaron un número significativo de víctimas civiles, afirmó el miércoles el portavoz adjunto del secretario general de las Naciones Unidas Farhan Haq.

“La ONU condena en términos enérgicos la pérdida de vidas civiles y sigue pidiendo a todas las partes hacer uso de los canales diplomáticos, cesar las hostilidades y comprometerse de nuevo con la implementación total de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad (en 2006)”, declaró Haq, en una rueda de prensa diaria.

El cese al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán ofrece una oportunidad para evitar más pérdidas humanas entre el Líbano e Israel, subrayó el vocero, quien instó a todas las partes implicadas a respetar la tregua.

Como los cascos azules se siguen viendo afectados por las hostilidades, la ONU vuelve a exhortar a todos los actores a cumplir sus obligaciones bajo el derecho internacional.

También los insta a "garantizar la seguridad del personal de la ONU y sus propiedades en todo momento".

“Subrayamos de nuevo que cualquier intimidación o interferencia en las tareas encomendadas por el Consejo de Seguridad a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (Unifil) debe cesar de inmediato”, advirtió.

António Guterres, ONU, NA

Se refirió a la detención el martes de un casco azul por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Tras enfatizar que no hay solución militar al conflicto, reiteró que “ahora es el momento de buscar el diálogo para resolver las diferencias pendientes y trabajar por un alto el fuego permanente y una solución a largo plazo para el conflicto”.