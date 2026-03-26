El Gobierno retiró los cuadros de Perón y Evita por "fallas estructurales". Foto: Casa Rosada

El Gobierno ordenó retirar la réplica del histórico cuadro de Juan Domingo Perón y Eva Duarte que se encontraba en la antesala del Salón Eva Perón. La decisión, impulsada por la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei, incluyó también el desmontado de un ploteo del glaciar Perito Moreno ubicado en el mismo sector del primer piso de la Casa Rosada.

Desde el Gobierno, la explicación oficial para descolgar las reproducciones de las obras de Numa Ayrinhac (el retrato presidencial) y Helmut Ditsch (el paisaje del glaciar) se centró en cuestiones de mantenimiento. Según informaron fuentes oficiales, se detectaron “fallas estructurales” para su exhibición.

"Se detectaron algunas fallas estructurales, por lo que optamos por reforzarlos y ponerlos al resguardo“, dijo un funcionario a Infobae, quien argumentó que la exposición a los cambios de temperatura por los aires acondicionados del pasillo podría afectar la estética de las piezas. Cabe recordar que el retrato original de Perón y Evita, de 1948, se encuentra preservado en el Museo de la Casa Rosada tras haber sobrevivido a la destrucción de simbología peronista de 1955.

Juan José Ganduglia, experto patrimonial, observando la obra restaurada en la Coordinación de Patrimonio Cultural del Ministerio de Economía. Foto: Argentina.gob..ar

Ante la ausencia de cuadros en las paredes de Balcarce 50, el Gobierno analiza diversas alternativas para renovar la iconografía del ala noreste a través de una lámina enmarcada de distintos próceres argentinos. Entre los nombres que se barajan para ocupar el lugar de Perón y Evita se destacan:

Juan Bautista Alberdi

Julio Argentino Roca

Domingo Faustino Sarmiento

Manuel Belgrano

Sin embargo, la figura que cobró más fuerza en las últimas horas para ocupar ese espacio es el de Lionel Messi, dato que sorprendió a más de uno. Por otro lado, para reemplazar la imagen del glaciar, el Ejecutivo evalúa una gigantografía de las Cataratas del Iguazú, elección que vinculan informalmente a la cercanía con el despacho del secretario de Prensa Javier Lanari, oriundo de Misiones.

El antecedente de Capital Humano con el retiro de cuadros

Esta acción del Gobierno se sumó a la tendencia de “reordenamiento de espacios públicos” que inició el Ministerio de Capital Humano bajo la gestión de Sandra Pettovello durante 2025. En aquel momento, se ordenó el retiro de bustos, afiches y fotografías de figuras como Néstor Kirchner y Eva Perón de diversas dependencias oficiales, incluyendo las oficinas de ANSES.