Casa Rosada Foto: Foto generada con IA Canal 26

La Casa Rosada es uno de los edificios más emblemáticos de la Argentina. Escenario de decisiones clave, discursos históricos y momentos de tensión política, siempre fue pensada como sede de gobierno, no como residencia familiar. Sin embargo, a lo largo de más de un siglo de historia institucional, hubo un solo presidente que vivió dentro de sus muros, transformando el corazón del poder en su propia casa.

Ese dirigente fue Roque Sáenz Peña, presidente de la Nación entre 1910 y 1914, en una etapa decisiva para la democracia argentina. Su decisión de instalarse en la Casa Rosada no respondió a una cuestión de estilo ni de ostentación, sino a una combinación de circunstancias personales, políticas y sanitarias que terminaron marcando un hecho único en la historia del país.

Una residencia que nunca fue pensada para vivir

El lugar donde hoy se levanta la Casa Rosada fue, desde la época colonial, un espacio estratégico: primero funcionó como fuerte, luego como residencia de virreyes y más tarde como sede de los gobiernos patrios. A lo largo del siglo XIX, el edificio fue ampliado, reformado y fusionado con otras construcciones, hasta adquirir su fisonomía actual hacia fines de ese siglo.

Pese a su importancia institucional, el edificio no estaba diseñado como vivienda presidencial. Por ese motivo, los mandatarios solían alojarse en casas privadas o residencias alejadas del centro político de la ciudad. Recién décadas más tarde, la Quinta de Olivos se consolidaría como la residencia oficial de los presidentes argentinos.

La casa del poder Ejecutivo Foto: casarosada

Por qué Roque Sáenz Peña vivió en la Casa Rosada

En 1910, al asumir la presidencia, Roque Sáenz Peña atravesaba problemas de salud severos que dificultaban sus traslados cotidianos. Gobernar desde una residencia privada significaba un desgaste físico que ya no podía afrontar. Frente a ese escenario, tomó una decisión inédita: adaptar la Casa Rosada para vivir allí de manera permanente.

Para hacerlo posible, se realizaron cambios profundos en el edificio. Se reacondicionaron salones, se incorporó calefacción, se instalaron alfombras, mobiliario residencial y se creó un jardín de invierno. Incluso, lo que hoy es el despacho presidencial funcionó durante un tiempo como comedor diario del mandatario.

La Casa Rosada dejó de ser solo un espacio de trabajo y se convirtió, por primera y única vez, en un hogar.

Roque Sáenz Peña Foto: Archivo

Vida cotidiana en el centro del poder

Sáenz Peña vivió allí junto a su esposa y mantuvo una intensa vida institucional y social. Se organizaron recepciones oficiales y cenas de gala que marcaron época, en las que participaban figuras destacadas de la política, la cultura y la diplomacia. La sociedad porteña de comienzos del siglo XX todavía recordaría durante años aquellas veladas en los salones del poder.

Sin embargo, su permanencia dentro del edificio también reflejaba la gravedad de su estado de salud. La enfermedad avanzó rápidamente y terminó condicionando su gobierno, que se vio interrumpido por su fallecimiento en 1914, cuando aún le restaban más de dos años de mandato.

Un hecho que nunca se repitió

Tras la muerte de Sáenz Peña, ningún otro presidente volvió a vivir en la Casa Rosada. Con el paso del tiempo, la Quinta de Olivos se convirtió oficialmente en la residencia presidencial, separando de manera definitiva la vida privada de la sede del poder.

Interior de la Casa Rosada Foto: casarosada

Hoy, la Casa Rosada sigue siendo el símbolo máximo del gobierno argentino, pero también guarda esta historia singular: la de un presidente que, por necesidad y contexto histórico, convirtió el despacho del poder en su hogar.

Más de un siglo después, ese episodio continúa siendo una rareza absoluta en la historia institucional argentina y una muestra de cómo, en determinados momentos, la historia política y la vida personal pueden quedar encerradas bajo el mismo techo.