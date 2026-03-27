Javier Milei celebró el fallo de la Justicia de EEUU a favor de Argentina en la causa YPF:

Javier Milei. Foto: captura video NA.

El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de Argentina en la causa YPF. “Ganamos el juicio de YPF”, señaló el mandatario tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

Durante su exposición en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano en el barrio de Paternal, el mandatario destacó la tarea de la Procuración del Tesoro y del titular de la compañía mixta. “Le hemos ganado a Woodford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, expresó.

En la primera fila, seguían con atención el discurso la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de los principales apuntados por la polémica por los viajes y las presuntas propiedades que no tendría declaradas.

Javier Milei. Foto: captura video NA.

Minutos antes, Milei se había expresado a través de la red social X con un posteo celebrando el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York a favor de Argentina en la causa.

“La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar nada de los aproximadamente hoy USD 18 mil millones (un poco más de lo que fue el préstamo del FMI en 2024). Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, expresó el mandatario.

Además, Manuel Adorni también celebró el fallo a través de la red social X: “Ganamos. La Justicia de los Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también respaldó la decisión judicial: “Felicitaciones presidente Javier Milei, su liderazgo y visión fueron cruciales. Pero felicitaciones también al equipo legal de la Procuración. Ganaron funcionarios que cobran 1000 dólares por mes en la pelea contra los estudios de abogados más importantes del mundo. ¡Héroes!”