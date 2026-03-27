Causa Adorni: allanan la TV Pública para buscar los contratos del vuelo del jefe de Gabinete a Punta del Este
La medida apunta a esclarecer posibles vínculos administrativos y financieros detrás de la contratación. La investigación busca determinar si hubo irregularidades en el manejo de fondos o beneficios indebidos.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria realiza este viernes por la mañana un allanamiento en la sede de TV Pública, con el objetivo de recabar los contratos vinculados a la productora del periodista Marcelo Grandio. El propio Grandio reconoció haber financiado los pasajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con destino a Punta del Este.
Tras la polémica, el Gobierno comenzó a transitar una etapa de “control de daños”, lo que implica mostrar a un jefe de Gabinete activo y gestionando, mientras que el resto de los funcionarios tendrá un perfil público más bajo y limitará sus apariciones públicas por los próximos días.
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