Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Foto: Captura de pantalla Jefatura de Gabinete

La Policía de Seguridad Aeroportuaria realiza este viernes por la mañana un allanamiento en la sede de TV Pública, con el objetivo de recabar los contratos vinculados a la productora del periodista Marcelo Grandio. El propio Grandio reconoció haber financiado los pasajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con destino a Punta del Este.

Tras la polémica, el Gobierno comenzó a transitar una etapa de “control de daños”, lo que implica mostrar a un jefe de Gabinete activo y gestionando, mientras que el resto de los funcionarios tendrá un perfil público más bajo y limitará sus apariciones públicas por los próximos días.

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