El funcionario celebró el acuerdo comercial entre EEUU y Argentina. Foto: Noticias Argentinas

El canciller Pablo Quirno utilizó sus redes sociales oficiales para referirse a la filtración de un documento que indica presuntos pagos a medios argentinos por parte de Rusia para desprestigiar al gobierno de Javier Milei. El ministro de Relaciones Exteriores informó que los hechos mencionados se encuentran bajo análisis de la Justicia argentina.

Una investigación internacional de periodismo basada en la filtración de un informe de inteligencia ruso sacó a la luz una presunta campaña de desinformación a gran escala ejecutada por un grupo de tareas denominado “La Compañía”. La maniobra habría tenido en la lupa al Gobierno financiando contenidos en medios locales para desprestigiar su imagen pública.

En este marco, la Embajada de Rusia en Argentina brindó detalles en torno a lo que salió a la luz. “Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de los materiales antirrusos en los sitios web argentinos. Los ‘investigadores’ han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025″, sostuvo el área diplomática.

“Como era de esperar, al igual que entonces, no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones”, indicaron. “El 23 de junio de 2025, la Embajada ya emitió un comentario detallado sobre este tema. En esencia, no tenemos nada que añadir hoy. Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común y que el deseo de enturbiar las relaciones bilaterales prevalece sobre la voluntad de desarrollarlas”, concluyó el comunicado de la Embajada.

Horas después del posteo del área diplomática rusa, el canciller Quirno brindó detalles sobre este tema. “En relación con la comunicación emitida por la Embajada de Rusia en la República Argentina referida a campañas de desinformación, quiero destacar que los hechos mencionados se encuentran actualmente bajo análisis de la Justicia argentina, instancia competente para su esclarecimiento y la determinación de las responsabilidades que pudieran corresponder, en el marco del pleno respeto al Estado de Derecho. El Gobierno argentino sigue el tema con atención y reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad”, señaló en su cuenta oficial de Twitter.

Pablo Quirno, canciller argentino. Foto: NA

Tensión diplomática: Argentina respaldó a Bolivia tras el cruce con el Reino Unido por Malvinas

El gobierno de Javier Milei intervino en una creciente disputa diplomática entre Bolivia y el Reino Unido originada tras un acto conmemorativo por el 2 de abril en La Paz en el marco del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. La Cancillería argentina salió en defensa del viceministro boliviano Carlos Paz Ide y calificó como “expresiones desafortunadas” las críticas vertidas por el embajador británico en ese país, Richard Porter.

“La República Argentina agradece profundamente el histórico y valioso respaldo del Estado Plurinacional de Bolivia a los legítimos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, expresado en diversos foros multilaterales y regionales, y a nivel bilateral”, introdujo Cancillería en el comunicado.

Cabe recordar que el conflicto se desató en la Plaza General San Martín de la capital boliviana. Allí, Paz Ide reafirmó el apoyo histórico de su nación al reclamo argentino lo que provocó una airada reacción de Londres.

Es por eso que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia ratificaron la postura de su funcionario. “La causa de las Malvinas no solo corresponde a la Argentina, sino que constituye también una causa regional, sustentada en principios del derecho internacional como la integridad territorial, el respeto a la soberanía de los Estados y la solución pacífica de las controversias”, indicaron desde el área.