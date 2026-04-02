La reunión se llevó a cabo en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

Israel destacó la firmeza del gobierno de Javier Milei tras declarar persona no grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de Irán en el país. El canciller israelí, Gideon Sa’ar, celebró la decisión tomada en el marco del alineamiento estratégico con Argentina y el distanciamiento marcado con Teherán.

La medida, comunicada por el canciller Pablo Quirno, otorgó un plazo de 48 horas para que el funcionario iraní abandone el territorio nacional fundamentándose en el mecanismo legal que habilita a un Estado a expulsar a un diplomático sin brindar explicaciones. A través de sus redes sociales, el canciller israelí Sa’ar fue tajante en su apoyo a la Casa Rosada.

“Celebro la decisión de la Cancillería argentina de declarar persona non grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la Embajada de Irán en Argentina y de expulsarlo del país”, indicó. La expulsión no sería un hecho aislado, sino la culminación de una escalada de tensión que incluyó la reciente designación de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista por parte del Gobierno, decisión que responde a la “persistente negativa del régimen iraní a cooperar con el sistema judicial argentino en la investigación del atentado contra la AMIA”.

Además, Argentina denunció el “nombramiento de personas buscadas por la justicia argentina para ocupar altos cargos en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)” en referencia al incumplimiento sistemático de las órdenes de captura internacional por los ataques de 1992 y 1994.

Irán condenó que Argentina haya declarado organización terrorista a la Guardia Revolucionaria

Irán condenó en las últimas horas que la Argentina haya declarado a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista. “Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, expresó el régimen islámico en un comunicado de su embajada en Uruguay.

La cancillería iraní sostuvo que la postura adoptada por la administración de Javier Milei es “contraria a las normas y principios del derecho internacional” y señaló que responde a la “influencia de las políticas agresivas y de carácter genocida del régimen sionista y en concomitancia con los Estados Unidos”.

Desde el régimen sostuvieron la declaración argentina es un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”. Y advirtieron que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia” al alinearse con los ataques de EE.UU. e Israel.