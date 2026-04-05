Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó un extenso mensaje en la red social X, donde defendió la gestión del Gobierno de la Nación y cuestionó lo que definió como un “asedio mediático”. Para hacerlo, usó como punto de partida una interpretación de la película “El Jockey”, dirigida por Luis Ortega.

En su publicación, Sturzenegger describió el argumento del film y lo vinculó con la situación política y económica del país. Según explicó, el protagonista de la película (un personaje atravesado por la decadencia, el exceso y la corrupción) recibe una oportunidad de redención por parte de una figura divina representada como un “cowboy mexicano”.

El ministro sostuvo que, en la trama, la redención no implica la salvación del personaje en su estado actual, sino la posibilidad de “reencarnar en una nueva vida”, dejando atrás el pasado para iniciar una etapa distinta.

La metáfora de la película “El Jockey” con la situación de Argentina

A partir de esa lectura, Sturzenegger trazó un paralelismo con el presente argentino. “No sé si Ortega lo habrá pensado así, pero es una metáfora perfecta del proceso que transita Argentina”, escribió el ministro.

En este marco, planteó que el país estaría dejando atrás “50 años de decadencia” para dar paso a una nueva etapa que, según su visión, sería “más próspera, más justa, más federal y más libre”.

Javier Milei junto a Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Foto: Presidencia

El funcionario también mencionó en su publicación al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, a quienes atribuyó el impulso de las reformas económicas que, aseguró, explican el rumbo actual del país.

Las críticas al “asedio mediático”

En otro tramo del mensaje, el ministro cuestionó lo que describió como un intento de sectores económicos y mediáticos de condicionar al Gobierno. En este sentido, afirmó que cuanto mejores sean los resultados económicos, “más recrudecerá ese asedio mediático”.

Sturzenegger también sugirió que determinados intereses empresariales cuentan con recursos suficientes para influir en el debate público y en distintos ámbitos institucionales.

Los argumentos económicos del Gobierno

Hacia el final de su publicación, el funcionario enumeró una serie de factores que, según su análisis, explican por qué los cuestionamientos públicos no impactan en la marcha de la economía. Entre ellos, mencionó el equilibrio fiscal, la cobertura de las necesidades de financiamiento hasta las elecciones, la estabilidad del tipo de cambio como amortiguador macroeconómico y un crecimiento de las exportaciones que calificó como “inédito”.

Asimismo, señaló que la economía registra una recuperación desde el inicio de la gestión de Milei, aunque reconoció que partía de una situación muy deteriorada. También, sostuvo que el desempleo se mantiene estable y destacó avances en materia de apertura económica.

Federico Sturzenegger cuestionó un intento de sectores económicos y mediáticos de condicionar al Gobierno de la Nación. Foto: Reuters

Finalmente, Sturzenegger afirmó que, pese a las críticas, la economía habría crecido el año pasado y que episodios recientes del debate público (como la discusión en torno a los créditos hipotecarios) reflejarían, a su juicio, un nivel de “desesperación” por parte de los sectores críticos.

“Seguirá el asedio, pero una Argentina más próspera, más justa y más libre ya nació”, concluyó el ministro, cerrando el mensaje con la sigla utilizada habitualmente por el oficialismo: “VLLC” (Viva la libertad, carajo).