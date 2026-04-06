Javier Milei en la Yeshiva University. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei brindó una nota exclusiva al medio español El Debate, en donde reiteró su apoyo total a Estados Unidos e Israel en su guerra contra Irán, además de hablar de la actualidad económica de la Argentina y fijó posición respecto al aborto y la eutanasia.

En sus respuestas y definiciones, también criticó la gestión de Pedro Sánchez al frente de España.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: captura video NA.

Milei: “Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”

La frase no da lugar a dudas respecto del posicionamiento de Milei en cuanto al conflicto en Medio Oriente: “Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”. Y en su forma de ver las cosas, Israel “es un Estado que acepta convivir con otros Estados. Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar”.

“A mí no me importa lo que diga la prensa internacional socialista y las aberraciones y mentiras que dicen acerca de Bibi Netanyahu”, añadió.

Además, el Presidente vinculó al conflicto que se vive desde el pasado 28 de febrero con una disputa de valores: “Occidente es la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y la cultura judeocristiana. Israel es la base de la cultura judeocristiana”.

“Si usted le pega a Israel, le está pegando a los valores judeocristianos y de ahí le pega al capitalismo”, agregó.

Cabe recordar que las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán, en las últimas semanas, están en su punto más distante, al declarar el país como “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria iraní, una decisión que generó una inmediata reacción del régimen islamista.

Milei y su crítica a Pedro Sánchez

Durante su entrevista, Milei también se refirió a la actualidad de la política española y afirmó respecto de Pedro Sánchez: “Si España no estuviera en la Unión Europea, Sánchez la habría destruido”.

En ese sentido, Milei trazó un paralelismo de la gestión de Sánchez con lo sucedido con los gobiernos kirchneristas en nuestro país.

Milei y su crítica a Pedro Sánchez, presidente de España. Foto: EFE

Y según Milei, España atraviesa un proceso que ya se vio en Argentina en otros años.

Finalmente, el presidente argentino volvió a mostrar su rechazo al aborto y a la eutanasia: “Yo no adhiero al aborto. Para mí es un asesinato agravado por el vínculo”, aseveró.

“La vida es un valor supremo y no puede estar sujeta a la decisión de terceros”, destacó respecto a la eutanasia.