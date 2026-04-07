Adorni, jefe de Gabinete. Foto: Télam

Tras un período marcado por ruidos internos y frentes judiciales, el Gobierno buscó dar vuelta la página. El jefe de Gabinete Manuel Adorni retomó su agenda de reuniones individuales con los ministros para reordenar la dinámica del Poder Ejecutivo. El ciclo de encuentros comenzó con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva en un gesto que apuntó a recuperar la iniciativa política.

La jornada del lunes 6 de abril estuvo atravesada por una seguidilla de reuniones por parte de altas esfera del Gobierno. El presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete de más de dos horas en el Salón Eva Perón. El mandatario envió una señal política contundente: tras una introducción sobre la coyuntura, le cedió el control de la mesa a Adorni y ratificó su confianza en él a pesar de las investigaciones por su patrimonio y viajes al exterior.

La intención de reactivar la agenda ya había sido conversada el pasado miércoles 1° de abril en Olivos. Según informó la Jefatura de Gabinete, en el encuentro entre Adorni y Monteoliva se analizaron los resultados del período 2024/2025 y se trazó una hoja de ruta para 2026/2027 basada en cuatro pilares:

La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado .

El mantenimiento del orden público y la reducción del delito.

La modernización del sistema penitenciario .

El fortalecimiento integral del sistema de seguridad.

El encuentro se llevó a cabo este lunes 6 de abril. Foto: Cuenta de Twitter @FabianWaldman

Desde el entorno del jefe de Gabinete afirmaron que esta metodología “permite alinear prioridades, mejorar la articulación entre áreas y establecer objetivos claros para fortalecer la planificación estratégica del Gobierno Nacional”.

El oficialismo reconoce que las últimas dos semanas fueron complejas. A pesar de haber celebrado hitos como el fallo favorable por el caso YPF y la mejora en los índices de pobreza del INDEC, la gestión quedó empantanada en una estrategia defensiva debido a las denuncias contra Adorni y la polémica por los créditos del Banco Nación a funcionarios.

En los pasillos de Casa Rosada, admitieron que el impacto emocional y político se sintió. “Fueron semanas duras, pero era una prueba que había que pasar”, confesó un funcionario a TN, quien dejó en claro que la orden de Milei ahora es abandonar la postura reactiva y “recuperar la impronta del Gobierno centrada en la gestión”.

Caso Adorni: uno por uno, estos son los próximos pasos de la Justicia con vistas a una declaración testimonial clave

La Fiscalía Federal N° 11 a cargo de Gerardo Pollicita prepara una serie de medidas clave para avanzar en la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni. El foco de la Justicia está puesto en la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito y una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, operaciones realizadas en 2025 junto a su esposa Bettina Angeletti.

El próximo miércoles 8 de abril será una jornada determinante en Comodoro Py con la declaración testimonial de la escribana Adriana Mónica Nechevenko. La profesional, quien certificó la compra de la unidad ubicada en la calle Miró al 500, deberá explicar ante el fiscal y el juez Ariel Lijo los detalles de la transacción.

Según consta en la causa, el departamento de 199 metros cuadrados fue vendido en noviembre de 2025 por dos jubiladas: Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. La operación se habría concretado mediante un crédito hipotecario de 200.000 dólares otorgado por las propias vendedoras, lo que cubrió el 87% del valor declarado del inmueble.