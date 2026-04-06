Javier Milei con gobernadores en la Casa Rosada. Foto: Presidencia

A través del decreto 219/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei formalizó el otorgamiento de adelantos financieros a doce provincias por un monto total de hasta $400.000 millones. La medida, que busca dar aire a las arcas provinciales en un contexto de fuerte caída de la recaudación, se conoció en la previa del tratamiento de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, un proyecto clave en la relación con los gobernadores.

Las jurisdicciones beneficiarias son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. El monto específico para cada una será determinado por la Secretaría de Hacienda según la capacidad de repago de cada distrito.

El mecanismo establece que los fondos son un anticipo de la coparticipación federal y deben ser reintegrados dentro del presente Ejercicio Fiscal 2026. El decreto fija una Tasa Fija Nominal Anual del 15% y estipula que la devolución se realizará mediante retenciones automáticas sobre los fondos que Nación transfiere habitualmente a las provincias.

Para acceder al beneficio, los gobernadores deberán autorizar expresamente al Ministerio de Economía a afectar su participación en el Régimen de Distribución de Recursos Fiscales (Ley 23.548) hasta cubrir el total del capital más los intereses devengados.

El trasfondo político y la crisis de recaudación de las provincias

La negociación fue articulada por el ministro del Interior Diego Santilli en el frente político y por Luis Caputo desde el Ministerio de Economía. Fuentes oficiales señalaron a Infobae que la medida permite “ordenar la relación fiscal” y poner un límite a los pedidos mensuales de asistencia. “La mala es que las provincias están para atrás. No hay ninguna provincia que esté bien”, admitió a Infobae una fuente cercana al Ejecutivo.

Las provincias advirtieron que la recaudación del primer trimestre mostró una caída de un billón de pesos respecto al 2025. Según allegados a los gobiernos provinciales, el panorama es complejo independientemente del color político. “La situación es dramática. Están todos con los frentes abiertos y las paritarias incendiadas”, sostuvieron.

Finalmente, la normativa también modificó el decreto 922/25 referido a Entre Ríos, con el fin de equiparar su tasa de interés a las condiciones generales establecidas en este nuevo paquete de asistencia financiera.