U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

A pocas horas de que venza el plazo impuesto por Estados Unidos, el Gobierno Nacional monitorea con atención máxima el estancamiento de las negociaciones entre el gobierno norteamericano e Irán. Ante la advertencia de Donald Trump sobre una ofensiva militar inminente si Teherán no cumple sus exigencias, el presidente argentino Javier Milei reafirmó su apoyo.

Desde la Casa Rosada, el posicionamiento fue definido de forma tajante. “Nuestro alineamiento a las decisiones de Donald Trump es total y absoluto”, señaló un funcionario este mediodía a Infobae. En la misma línea, una figura con acceso directo al despacho presidencial en Olivos resumió la postura como de “apoyo total a Estados Unidos”.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

“El fin de una era”: la amenaza de Trump a Irán

El ultimátum concluye este martes 7 de abril a las 20 (hora de Estados Unidos). El mandatario norteamericano busca poner término a lo que calificó como “47 años de extorsión, corrupción y muerte” en Irán. A través de la red Truth Social, Trump otorgó una dimensión histórica al operativo:

“Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, lanzó. Trump calificó este momento como “uno de los más importantes en la larga y compleja historia del mundo” y planteó la posibilidad de un “cambio total y completo de régimen” bajo el liderazgo de figuras “menos radicalizadas”.

Donald Trump en conferencia de prensa. Foto: REUTERS

Aunque el canciller Pablo Quirno mantuvo un perfil bajo en las últimas horas tras la reciente expulsión del encargado de negocios iraní Mohsen Soltani, Javier Milei expresó su respaldo mediante redes sociales. En una entrevista reciente con El Debate, dijo: “Donald Trump es el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos. El mundo debería estar agradecido infinitamente por la contribución que está haciendo Trump, junto con Marco Rubio, por salvar Occidente”.

Sumado a eso, el presidente argentino destacó su “admiración enorme” y “afecto personal” por Trump, incluyendo en sus elogios a Benjamin Netanyahu, a quien describió como “una de las personas más inteligentes que conocí en mi vida”.

Mientras los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner intentan una salida diplomática a través de Pakistán, la infraestructura iraní ya comenzó a sufrir impactos. Este martes 7 se reportaron ataques aéreos coordinados en puntos estratégicos:

Kashan: un ataque contra el puente ferroviario de Yahya Abad dejó al menos dos muertos y tres heridos.

Qom: proyectiles impactaron un puente vital que conecta con Teherán, afectando gravemente las comunicaciones de la capital.

A pesar de los incidentes, fuentes diplomáticas argentinas prefieren mantener la cautela operativa señalando que “es difícil declarar sobre supuestos” hasta que el plazo oficial expire y se confirme el alcance total de la ofensiva de la Casa Blanca.