Fue declarado persona no grata por el gobierno de Milei. Foto: Los Andes

En un clima de máxima tensión bilateral, Mohsen Soltani Tehrani, quien hasta este 4 de abril fue el encargado de negocios de Irán, partió desde Aeroparque con destino a Teherán. La salida se produjo tras cumplirse el plazo de 48 horas otorgado por el gobierno de Javier Milei, quien lo declaró “persona non grata” en un alineamiento directo con los pedidos de Israel en el marco de la guerra en Medio Oriente.

El diplomático, que fue escoltado hasta la terminal aérea por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), abordó un vuelo con escalas previas a su llegada a la capital iraní acompañado por su esposa e hija. Antes de su partida, el funcionario mantuvo un diálogo con Clarín donde en primera instancia, analizó el escenario regional: “Estados Unidos e Irán están perdiendo la batalla tratando de desviar la atención de otros pueblos y pedir expulsar a los diplomáticos de Irán en otras regiones”, manifestó.

El diplomático abandonó el país tras la orden del gobierno de Milei. Foto: La Gaceta

Tehrani insistió en que no existe una enemistad natural entre ambas naciones: aseguró que el pueblo iraní y el argentino no son enemigos y no han sido ninguna vez enemigos y no serán en el futuro, aunque autoridades, por alinearse o beneficiarse de la situación, quieren como asumir la guerra por supuesta. “No tiene sentido que Argentina se sume a la guerra de Irán”, sostuvo.

Además, tuvo palabras de gratitud hacia la sociedad local: “Le agradecemos al pueblo argentino que en estos cuatro años fue muy amable con mi familia. Salimos con una imagen muy positiva”. Y añadió: “Nos sentimos un poco tristes porque no tuvimos suficiente tiempo para despedirnos de todos los amigos que teníamos aquí en persona y la comunidad iraní que de verdad son muy nobles aquí, médicos, ingenieros, que han contribuido mucho a la Argentina, al desarrollo científico y son una comunidad muy de paz, muy noble”.

A través de Cancillería, declaró persona no grata al encargado de negocios de Irán en Argentina y le ordenó abandonar el país en 48 horas. Foto: Cancillería Argentina

La salida de Tehrani ocurrió a poco del viaje previsto de Javier Milei a Jerusalén para finales de abril, donde se reencontrará con Benjamín Netanyahu. Mientras tanto, la incertidumbre crece sobre la situación de los 30 ciudadanos argentinos que residen en Irán en medio de un conflicto bélico. “Expulsar al único diplomático no favorece a Argentina, sino que empeora aún más las cosas”, consideró.

La Embajada de Rusia en Argentina negó la existencia de una campaña en contra de Milei: “No se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones”

Una investigación internacional de periodismo basada en la filtración de un informe de inteligencia ruso sacó a la luz una presunta campaña de desinformación a gran escala ejecutada por un grupo de tareas denominado “La Compañía”. La maniobra habría tenido en la lupa al Gobierno financiando contenidos en medios locales para desprestigiar su imagen pública.

En este marco, la Embajada de Rusia en Argentina brindó detalles en torno a lo que salió a la luz. “Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de los materiales antirrusos en los sitios web argentinos. Los ‘investigadores’ han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025″, sostuvo el área diplomática.

“Como era de esperar, al igual que entonces, no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones”, indicaron. Cabe resaltar que en el documento filtrado, analizado en el país por el sitio Filtraleaks, se detalló una inversión de al menos 283 mil dólares destinada a la publicación de más de 250 notas y artículos de opinión en 23 portales digitales argentinos. La investigación, firmada por los periodistas Santiago O’Donnell, Diana Cariboni y Sofía Álvarez Jurado, reveló que la supuesta ofensiva comenzó en abril de 2024 y se mantuvo activa durante al menos seis meses, cuyo propósito era desacreditar la gestión en momentos donde Argentina profundizaba su respaldo a Ucrania en el conflicto con Rusia.