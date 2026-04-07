La CGT se divide en un bloque dialoguista y otro combativo frente al 1° de mayo. Foto: NA

La CGT busca el apoyo de la Iglesia para una movilización a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador. La central obrera llevará a cabo una reunión en el Consejo Directivo para debatir sobre la concentración del 30 de abril que buscará reivindicar las ideas sociales del Papa Francisco.

El Consejo Directivo de la CGT espera que el Gobierno apele el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°63 que suspendió de manera provisoria la aplicación de 83 de los 218 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, al que se sumó una sentencia posterior del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 que frenó el artículo 101 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial. Mientras tanto, reunirá el jueves a su Consejo Directivo para ampliar la discusión interna sobre la estrategia que se pondrá en marcha.

La CGT planea la movilización por el Día del Trabajador. Foto: NA

Qué se espera de la marcha de la CGT en Plaza de Mayo por el Día del Trabajador

La Plaza de Mayo es el lugar clave elegido para la movilización por su ubicación cercana a la Casa Rosada y la Catedral de Buenos Aires, donde se dirigirán las críticas por la situación socioeconómica hacia el Gobierno y reivindicarán las ideas de Jorge Bergoglio en el escenario mencionado.

La propuesta incluye una movilización callejera un día antes del 1° de mayo para que los trabajadores puedan descansar en su día, según el triunvirato de la CGT integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

El gremio proyecta la negociación de la reforma laboral con el Gobierno. Foto: Noticias Argentinas

Se espera que en la reunión del Consejo Directivo se analice la situación social, económica y laboral del país y la deuda del Estado con las obras sociales, que, según los dirigentes, empeora la crisis del sistema de salud.

Cuáles son los desafíos que enfrenta la CGT

Los principales desafíos que enfrenta la CGT es mantener la estrategia judicial contra la Ley 27.802 y encontrar soluciones ante el panorama socioeconómico para los próximos meses que consideran “crítico” ya que esperan cierres de empresas y despidos.

“Tenemos que evitar de alguna forma el impacto en las empresas de las medidas que toma el Gobierno y por eso no podemos encerrarnos en un plan de lucha; también tenemos que dialogar para hallar soluciones”, afirmó un referente dialoguista de la CGT para Infobae.

Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional. Foto: NA.

Hoy en día predomina la mirada dialoguista en la Central Obrera por sobre aquellos que buscan la versión más combativa de salir a la calle a protestar como aquellos gremios del ala dura que se agruparon en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) para buscar una estrategia propia de lucha contra la reforma laboral.

Por su parte, la dirigencia del FRESU realizará una reunión de delegados el 1° de mayo entre todas las entidades que lo integran; Aceiteros, UOM, pilotos, ATE y CTA. Buscan de esta forma consolidarse como espacio ultraopositor y dar “el primer paso en la elaboración del programa del movimiento obrero para el país”, como sostuvo el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.