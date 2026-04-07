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Los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF solicitaron a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York una prórroga de 28 días para presentar un pedido de revisión del fallo que benefició a la Argentina. La solicitud busca ganar tiempo para evaluar un nuevo intento de apelación dentro del sistema judicial estadounidense.

La presentación fue realizada por las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, representadas por el fondo Burford Capital, principal financista del litigio. Según el escrito, el plazo actual, que vence el viernes 10 de abril, pasaría al 8 de mayo de 2026.

El objetivo es preparar una solicitud de rehearing o de rehearing en banc, es decir, un mecanismo que habilita la revisión del fallo por parte de todos los jueces de la Cámara. “Los demandantes solicitan respetuosamente una extensión de 28 días del plazo para presentar una petición de reconsideración”, señalaron los abogados en el documento.

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Además, pidieron que el tribunal resuelva el planteo con rapidez. Entre los argumentos, mencionaron compromisos profesionales y personales del abogado principal del caso, Paul Clement, que dificultan preparar una presentación adecuada dentro del plazo vigente.

Desde la defensa, sostuvieron que una extensión “modesta” permitiría desarrollar de manera completa los argumentos relevantes para la consideración del tribunal. El pedido se inscribió en la estrategia de los demandantes para revertir el fallo del 27 de marzo, cuando la Corte de Apelaciones dejó sin efecto la sentencia de primera instancia que había fijado una condena por US$16.100 millones contra la Argentina.

La alternativa de un rehearing en banc aparece como el primer recurso disponible. Se trata de una vía excepcional que solo se concede cuando existe contradicción con antecedentes del propio tribunal o cuando el caso plantea una cuestión de relevancia extraordinaria. De acuerdo con los antecedentes del expediente, ninguno de esos supuestos estaría claramente configurado.

Vaca Muerta. Foto: NA

El núcleo del litigio se concentra en la aplicación de normas de derecho argentino, lo que reduce las chances de que sea considerado un tema de importancia excepcional dentro del sistema judicial de Estados Unidos. Aun así, los demandantes evalúan avanzar con el pedido.

En paralelo, la jueza de primera instancia Loretta Preska ya fue notificada del fallo de la Cámara. Su margen de intervención quedó limitado a cuestiones formales y administrativas, y solo retomaría un rol activo si una instancia superior revisa la decisión reciente.

Loretta Preska

Burford Capital confirmó que analiza distintas vías para continuar el proceso judicial. Entre las opciones en estudio figuran un eventual recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos y la posibilidad de recurrir a un arbitraje internacional, decisiones que dependerán de la evolución de los plazos procesales.